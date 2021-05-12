На Закарпатье погибли 8 млн пчел, которых отправили "Укрпочтой"

Стоимость отправленных по почте пчел на рынке составляет около 500 тысяч гривен.

Фото: facebook.com/vglagola

На Закарпатье во время доставки "Укрпочтой" погибли 8 миллионов пчел.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

По его словам, это произошло вчера, 11 мая.

"Пчеловоды из Иршавы и Виноградова прислали специальные пакеты с пчелами, маткой и специальным расплодом Укрпочтой к заказчикам. 400 специальных пакетов работники Укрпочты везли в обычном грузовике Hyundai. Из-за отсутствия кислорода и отсеков для проветривания все 8 миллионов пчел, бывших в грузовике, не выжили. Это обнаружили в Ужгороде через несколько часов после отправки", - написал Глагола в фейсбуке.

Пчеловоды обратились в полицию и собираются судиться с "Укрпочтой".

Стоимость отправленных по почте пчел на рынке составляет около 500 тысяч гривен.

"На сайте "Укрпочты" есть специальные условия для упаковки пчел к отправке. Отправители уверяют - они придерживались этих требований", - отметил журналист.

Напомним, в прошлом году во время авиаперелета самолетом МАУ из Киева в Торонто погибли 38 щенков.

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