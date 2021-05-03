В Германии снова отменили Октоберфест из-за пандемии

Проведение фестиваля с соблюдением карантинных ограничений не является реалистичным.

В Германии снова отменили Октоберфест из-за пандемии
Фото: miami.com

Традиционный баварский фестиваль пива Октоберфест, который ежегодно проходит в Мюнхене, снова отменен из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщили премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер, передает Deutsche Welle.

Они обосновали решение непредсказуемостью развития эпидемиологической ситуации и назвали нереалистичным проведение фестиваля с соблюдением таких мероприятий, как защитные маски и дистанция в 1-2 метра между участниками.

Отмечается, что фестиваль отменили заранее, чтобы избежать еще больших экономических и имиджевых потерь для его организаторов.

Напомним, празднование Октоберфеста началось более 120 лет назад. В 2020 году праздник также не состоялся из-за пандемии - это была первая отмена за послевоенный период.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Полиция задержала мужчину, который убил и расчленил своего знакомогоПолиция задержала мужчину, который убил и расчленил своего знакомого
КГГА опубликовала карантинные ограничения, которые будут действовать в Киеве с 1 маяКГГА опубликовала карантинные ограничения, которые будут действовать в Киеве с 1 мая
В Киеве откроют парк динозавровВ Киеве откроют парк динозавров
На киевлянина завели дело за убийство его псом другой собакиНа киевлянина завели дело за убийство его псом другой собаки
В Киеве ослабят карантин с 1 мая. Что и как будет работатьВ Киеве ослабят карантин с 1 мая. Что и как будет работать
Блок рекламы


Похожие новости
В Харькове парню из-за взрыва петарды ампутировали два пальца
За время пандемии в Украине каждый пятый ребенок не получил необходимых прививок, - ВОЗЗа время пандемии в Украине каждый пятый ребенок не получил необходимых прививок, - ВОЗ
Одессит угрожал врачам стартовым пистолетом из-за плача дочери в стоматологииОдессит угрожал врачам стартовым пистолетом из-за плача дочери в стоматологии
В Киеве произошли столкновения из-за демонтажа киосков возле "Комфорт Тауна"В Киеве произошли столкновения из-за демонтажа киосков возле "Комфорт Тауна"
22 пациента с ковидом умерли из-за утечки кислорода из цистерны в индийской больнице22 пациента с ковидом умерли из-за утечки кислорода из цистерны в индийской больнице
Из-за ковида умерло еще 26 киевлянИз-за ковида умерло еще 26 киевлян
Книжный Арсенал снова перенесли из-за коронавирусаКнижный Арсенал снова перенесли из-за коронавируса
Харьковчанин за период пандемии переболел коронавирусом четыре разаХарьковчанин за период пандемии переболел коронавирусом четыре раза
Основатель крупнейшей в США финансовой пирамиды Мейдофф умер в тюрьме в возрасте 82 летОснователь крупнейшей в США финансовой пирамиды Мейдофф умер в тюрьме в возрасте 82 лет
Минздрав заявил о пиковой нагрузке на "скорую помощь" из-за ковидаМинздрав заявил о пиковой нагрузке на "скорую помощь" из-за ковида
Последние новости
Подгружаем последние новости