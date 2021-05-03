В Германии снова отменили Октоберфест из-за пандемии

Проведение фестиваля с соблюдением карантинных ограничений не является реалистичным.

Традиционный баварский фестиваль пива Октоберфест, который ежегодно проходит в Мюнхене, снова отменен из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщили премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер, передает Deutsche Welle.

Они обосновали решение непредсказуемостью развития эпидемиологической ситуации и назвали нереалистичным проведение фестиваля с соблюдением таких мероприятий, как защитные маски и дистанция в 1-2 метра между участниками.

Отмечается, что фестиваль отменили заранее, чтобы избежать еще больших экономических и имиджевых потерь для его организаторов.

Напомним, празднование Октоберфеста началось более 120 лет назад. В 2020 году праздник также не состоялся из-за пандемии - это была первая отмена за послевоенный период.