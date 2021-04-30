КГГА опубликовала карантинные ограничения, которые будут действовать в Киеве с 1 мая

Столица вышла в "желтую" зону, но жить будет по правилам "оранжевой".

В Киеве с 1 мая будут действовать карантин "оранжевой" зоны, хотя Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС отнесла столицу к "желтой" зоне.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Соответственно с субботы в Киеве запрещается:

  • пребывание в общественных зданиях и сооружениях, транспорте без надетых защитных масок;
  • пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
  • самовольное оставление места самоизоляции, обсервации;
  • проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м или наполненностью залов более 50 мест;
  • работа кинотеатров и других учреждений культуры с наполненностью залов более 50 мест;
  • перевозка в транспорте пассажиров более 50% от количества мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства;
  • проведение дискотек, работа ночных клубов, а также праздничные мероприятия, банкеты, мастер-классы в учреждениях питания;
  • работа общепита после 24:00 и до 7:00, кроме доставки и заказов на вынос;
  • размещение посетителей в заведениях питания на расстоянии менее 2 м между столами и более 4 человек за столом;
  • обслуживание посетителей без обеспечения маркировки для соблюдения дистанции в очереди в 1,5 м, соблюдения масочного режима и организации централизованного сбора использованных масок;
  • деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, а также реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью;
  • посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50 процентов соискателей образования и персонала;
  • проведение в учебных заведениях массовых мероприятий для участников из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей;
  • деятельность спортзалов и фитнес-центров, если посетителей более 1 человека на 10 кв. м, бассейнов - если больше 4 человек на одной дорожке для индивидуальных занятий или 6 человек - для спортивных тренировочных групп;
  • посещения посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты временного или постоянного проживания.

Напомним, что карантинные ограничения "красного" уровня в Киеве действовали с 20 марта. С 5 апреля их еще больше усилили - город решил ограничить работу общественного транспорта и закрыть детские сады и начальную школу.

Локдаун сначала вводили до 16 апреля включительно, но позже продлили до 30 апреля.

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