КГГА опубликовала карантинные ограничения, которые будут действовать в Киеве с 1 мая

Столица вышла в "желтую" зону, но жить будет по правилам "оранжевой".

В Киеве с 1 мая будут действовать карантин "оранжевой" зоны, хотя Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС отнесла столицу к "желтой" зоне.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Соответственно с субботы в Киеве запрещается:

пребывание в общественных зданиях и сооружениях, транспорте без надетых защитных масок;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

самовольное оставление места самоизоляции, обсервации;

проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м или наполненностью залов более 50 мест;

работа кинотеатров и других учреждений культуры с наполненностью залов более 50 мест;

перевозка в транспорте пассажиров более 50% от количества мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства;

проведение дискотек, работа ночных клубов, а также праздничные мероприятия, банкеты, мастер-классы в учреждениях питания;

работа общепита после 24:00 и до 7:00, кроме доставки и заказов на вынос;

размещение посетителей в заведениях питания на расстоянии менее 2 м между столами и более 4 человек за столом;

обслуживание посетителей без обеспечения маркировки для соблюдения дистанции в очереди в 1,5 м, соблюдения масочного режима и организации централизованного сбора использованных масок;

деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, а также реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью;

посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50 процентов соискателей образования и персонала;

проведение в учебных заведениях массовых мероприятий для участников из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей;

деятельность спортзалов и фитнес-центров, если посетителей более 1 человека на 10 кв. м, бассейнов - если больше 4 человек на одной дорожке для индивидуальных занятий или 6 человек - для спортивных тренировочных групп;

посещения посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты временного или постоянного проживания.

Напомним, что карантинные ограничения "красного" уровня в Киеве действовали с 20 марта. С 5 апреля их еще больше усилили - город решил ограничить работу общественного транспорта и закрыть детские сады и начальную школу.

Локдаун сначала вводили до 16 апреля включительно, но позже продлили до 30 апреля.