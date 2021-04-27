Житель Винницы получил пожизненное за убийство матери, бывшей жены и двух детей

Мужчина решил перед Новым годом избавиться старой семьи ради новой.

Житель Винницы получил пожизненное за убийство матери, бывшей жены и двух детей
Фото: vn.npu.gov.ua

Винницкий городской суд во вторник, 27 апреля, признал виновным и назначил наказание в виде пожизненного заключения местному жителю, который 31 декабря 2018 года молотком убил мать, бывшую жену и двух детей.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

В тот день около 15:00 диспетчер «скорой помощи» сообщил в полицию о том, что в одной из квартир города найдены тела двух женщин и семилетнего ребенка. Еще одного ребенка - трехлетнюю девочку - с телесными повреждениями в области головы забрали в реанимацию, но спасти ее не удалось.

О гибели людей сообщил отец детей, и впоследствии именно он стал основным подозреваемым.

Полиция установила, что после жестокого убийства муж уехал в другой микрорайон города и выбросил вещественные доказательства на помойку. После этого пошел покупать новогодние подарки своей другой семье.

Именно это - наличие другой семьи и попытки разорвать старые отношения - стали поводом для убийства.

Обвиняемый признался в содеянном только тогда, когда полицейские нашли окровавленный молоток. Полицейским пришлось для этого проверить несколько тонн мусора на винницкой свалке.На сайте суда сообщается, что мужчина пытался убедить судей, что на момент совершения убийства не осознавал своих действий. Однако амбулаторная и стационарная психолого-психиатрические экспертизы показали, что свои действия он осознавал и является вменяемым.

Суд признал мужчину виновным по п.1, п. 2 ч. 2 ст. 115 (убийство четырех человек, в том числе малолетних детей) и назначил ему пожизненное. С обвиняемого также должны взыскать по 1,5 млн гривен морального вреда матери и сестре бывшей жены.

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