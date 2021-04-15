Дженнифер Энистон станет мамой летом 2021 года

Дженнифер Энистон рассказала, что вскоре станет мамой. Актриса собирается усыновить ребенка, которому помогает уже длительное время. Из-за карантина сложный процесс еще и затянулся. Однако уже этим летом ее семья расширится, и она впервые станет мамой.

По информации зарубежного издания, во время съемок перезагрузки сериала "Друзья" актриса рассказала своим коллегам о важном решении в своей жизни. Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэт Лебланк (Джоуи), Мэттью Перри (Чендлер), Дэвид Швиммер (Росс) и Дженнифер Энистон (Рэйчел) вновь вместе оказались на одной съемочной площадке. Они вместе были 10 лет, снимаясь в ситкоме, и между актерами возникла настоящая дружба.

Как отмечает инсайдер, девочки уже знали о планах Энистон, так как с Кокс и Кудроу Джен видится и общается чаще. А вот как раз мальчикам был отличный шанс рассказать о прекрасных новостях.

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Источник сообщает, что пройти через сложный этап усыновления, ей помогала Кортни Кокс, крестной матерью дочери которой она приходится. Поговаривают, что звезда даже планирует устроить бэйби-шауэр для своей подруги. Энистон признается, что хочет отпраздновать это событие, но в тихом семейном кругу.

Напомним, Дженнифер Энистон показала своего тайного возлюбленного.