Умер вокалист "Песняров" Леонид Борткевич
Ему был 71 год.
Во вторник, 13 апреля, скончался знаменитый белорусский музыкант, бывший вокалист группы "Песняры" Леонид Борткевич. Ему был 71 год. Об этом сообщил директор ансамбля в фейсбуке.
Леонид Борткевич родился в 1949 году в Минске. С детства занимался музыкой: пел в хоре, закончил музыкальную школу по классу трубы. Получил образование в архитектурном колледже и некоторое время работал архитектором. Позже стал вокалистом ВИА "Золотые яблоки", а в 1970-м - солистом ансамбля "Песняры" и был одной из его звезд на пике его популярности. Известен исполнением песен "Алеся", "Александрина", "Белоруссия", "Березовый сок" и др.
В 1980-м ушел из ансамбля из-за невозможности совмещать выступления с учебой в Государственном институте театрального искусства (ГИТИС).
В 1989-м вместе с женой, знаменитой гимнасткой Ольгой Корбут переехал в США, откуда вернулся в Беларусь в 2000 году.