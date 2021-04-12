Минздрав заявил о пиковой нагрузке на "скорую помощь" из-за ковида

Медики делают 17-19 тысяч выездов в день.

Минздрав заявил о пиковой нагрузке на "скорую помощь" из-за ковида
Фото: Макс Требухов

В Украине наблюдается пиковая нагрузка на службу экстренной медицинской помощи из-за роста заболеваемости ковидом.

Об этом на брифинге в понедельник сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

Украине пиковые нагрузки на службу экстренной медицинской помощи. Если говорить об "экстренке", то это 17-19 тыс. выездов в сутки. На некоторых территориях фиксируют снижение нагрузки на "экстренку", в частности, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. В то же время остается высоким уровень выездов бригад в Запорожской, Одесской, Харьковской областях", - сказала она.

По словам Микичак, в Украине также высокая загруженность коек с кислородом.

"В медучреждениях находится 42,145 тыс. заболевших COVID-19 и 6,359 тыс. человек с подозрением. Загруженность коек с кислородом в Киеве, Житомирской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской и Хмельницкой областях составляет более 70%", - сказала она.

Напомним, что в конце 2020 года Кабинет министров поддержал план реформирования системы экстренной медицинской помощи в Украине.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Надя Дорофеева показала аппетитные формы в купальнике на яхтеНадя Дорофеева показала аппетитные формы в купальнике на яхте
Автобус с белорусами хотел попасть в Украину с поддельными результатами тестов на ковидАвтобус с белорусами хотел попасть в Украину с поддельными результатами тестов на ковид
Киевлянин навеселе гулял со змеями и цеплялся к людямКиевлянин навеселе гулял со змеями и цеплялся к людям
Финал шоу "Маска": кто стал победителемФинал шоу "Маска": кто стал победителем
Анастасия Приходько родила третьего ребенкаАнастасия Приходько родила третьего ребенка
Блок рекламы


Похожие новости
Начало приема в школы в Киеве из-за карантина отложили на майНачало приема в школы в Киеве из-за карантина отложили на май
За сутки от ковида вакцинировались 4 048 украинцевЗа сутки от ковида вакцинировались 4 048 украинцев
В Украине за сутки - еще 12 112 новых случаев ковидаВ Украине за сутки - еще 12 112 новых случаев ковида
В Киеве открыли уголовное производство из-за сноса исторического здания УткинаВ Киеве открыли уголовное производство из-за сноса исторического здания Уткина
Из-за ковида в Киеве за сутки умерло 42 человекаИз-за ковида в Киеве за сутки умерло 42 человека
От ковида вакцинировались еще 19 858 украинцевОт ковида вакцинировались еще 19 858 украинцев
За сутки в Киеве - 1 605 случаев ковидаЗа сутки в Киеве - 1 605 случаев ковида
За сутки в Украине зафиксировали 19 676 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 19 676 новых случаев ковида
В Киеве обнаружили 1 848 случаев ковида за сутки, 48 человек умерлиВ Киеве обнаружили 1 848 случаев ковида за сутки, 48 человек умерли
За сутки в Украине обнаружили 15 415 новых случаев ковида, госпитализированы 5 587 человекЗа сутки в Украине обнаружили 15 415 новых случаев ковида, госпитализированы 5 587 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости