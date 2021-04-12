Минздрав заявил о пиковой нагрузке на "скорую помощь" из-за ковида

Медики делают 17-19 тысяч выездов в день.

В Украине наблюдается пиковая нагрузка на службу экстренной медицинской помощи из-за роста заболеваемости ковидом.

Об этом на брифинге в понедельник сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

"В Украине пиковые нагрузки на службу экстренной медицинской помощи. Если говорить об "экстренке", то это 17-19 тыс. выездов в сутки. На некоторых территориях фиксируют снижение нагрузки на "экстренку", в частности, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. В то же время остается высоким уровень выездов бригад в Запорожской, Одесской, Харьковской областях", - сказала она.

По словам Микичак, в Украине также высокая загруженность коек с кислородом.

"В медучреждениях находится 42,145 тыс. заболевших COVID-19 и 6,359 тыс. человек с подозрением. Загруженность коек с кислородом в Киеве , Житомирской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской и Хмельницкой областях составляет более 70%", - сказала она.

Напомним, что в конце 2020 года Кабинет министров поддержал план реформирования системы экстренной медицинской помощи в Украине.