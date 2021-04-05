В Харькове жителям отключат воду на полгода

В Харькове местных жителей ждет длительное отключение воды в пяти районах города. Харьковские тепловые сети анонсировали масштабные ремонтные работы, в связи с чем харьковчан ожидают временные неудобства.

Как сообщается, в межотопительный сезон в Харькове запланирована комплексная реконструкция котельной "Хартрон" по улице Академика Проскуры, 1. Планируется построить когенерационную станцию и переложить тепловые сети от котельной и двух ЦТП.

Реконструкция состоится в рамках совместного проекта с Международным банком реконструкции и развития и Фонда чистых технологий по повышению энергоэффективности централизованного теплоснабжения. Локальные котельни в городе хотят заменить на современные когенерационные станции.

Демонтировать будут котельни в Холодногорском, Новобаварском, Основянском, Слободском районах Харькова.

Кому отключат воду в Харькове в конце отопительного сезона:

Киевский район

Котельная завода "Хартрон" (ул. Академика Проскуры, 1). Планируемый период реконструкции: 19.04.2021 — 15.10.2021.

ул. Академика Проскуры, 1, 6, 8, 10;

пер. 1 Лесопарковый, 7;

пер. 2 Лесопарковый, 8, 10;

ул. Старошишковская, 2, 4, 6;

ул. Дача № 55, 9 (1,2);

ул. Дача № 55, 11 (3-7);

детские комбинаты: ул. Рудика, 1 А, г/к № 74.

ЦТП с. Жуковского (ул. Продольная, 7 А):

ул. Астрономическая, 7, 9, 13, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27 А, 35, 35 А, 35 Б, 35 В, 35 Г, 35-Д, 35-Е, 35-Ж, 35-С, 35-И, 37, 39, 41, 44, 44-А, 44-Б, 44-В;

пр. Жуковского, 1, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

ул. Академика Проскуры, 3, 3А, 3-Б, 5, 5-А, 5-Б, 5-В, 5-Г, 5-Д, 7, 9, 9-А, 9-Б, 9-В, 9-Г, 9-Д, 11;

ул. Продольная, 1, 1 А, 1-Б, 3, 3-А, 3-Б, 5, 6, 7, 13;

ул. Чкалова, 17;

детские комбинаты: ул. Астрономическая, 35, д/у № 382; ул. Продольная, 6, г/к № 123;

школы: ул. Продольная, 5, СШ № 16; ул. Академика Проскуры, 3 А; ул. Академика Проскуры, 7, школа-интернат №13; ул. Астрономическая, 41, гимназия "Очаг".

ЦТП-2 (ул. Старошишковская, 6 А):

ул. Шишковская, 5, 6, 6 А, 8, 8А, 10, 10 А, 12, 14, 16, 18, 20;

ул. Старошишковская, 5, 5А, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12;

школы: ул. Старошишковская, 8, СШ № 52.

ЦТП-1 (ул. Рудика, 8):

ул. Рудика, 1, 2, 3, 4, 4 А, 5, 7;

пер. 1- Лесопарковый, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12;

пер. 2 Лесопарковый, 4, 5, 6, 7, 8-А, 10-А, 13, 13-А, 14;

детские комбинаты: ул. Рудика, 4 А, № 242;

школы: пер. 2 Лесопарковый, 5 (центр тех. творчества школьников);

медицинские учреждения: пер. 2 Лесопарковый (13 филиал поликлиники № 13).

Основянский район

Котельная по адресу: ул. Диспетчерская, 27А. Планируемый период реконструкции: 15.04.2021 — 30.09.2021.

Мерефянское шоссе 8 А, 10, 12, 14, 16, 18, 18 и, 20, 20 А, 22, 24, 26, 28, 30, 30 А, 32, 34;

ул. Западная 68/70, 66, 64, 60/62, 54, 56, 58;

ул. Машинистов 8, 8 А, 8 Б, 6, 6 А, 10, 12, 14, 16, 16 А;

ул. Диспетчерская 22, 25, 27;

ул. Локомотивная 2, 6;

школы: ул. Локомотивная 2 (гимназия № 34); ул. Локомотивная 2, ДЮСШ №9 (бассейн).

Слободской район

Котельная по адресу: пр. Гагарина, 199/2. Планируемый период реконструкции: 15.04.2021 — 30.09.2021.

пр. Гагарина, 191, 191 А, 193, 193 А, 195, 195 А, 197, 199,199 А.

Холодногорский район

Котельная по адресу: ул. Большая Панасовская, 29. Планируемый период реконструкции: 15.04.2021 — 30.05.2021.

ул. Большая Панасовская, 34,36,38;

пер. Резниковская, 1, 1 А;

ул. Чеботарская, 46,48.

Котельная по адресу: ул. Славянская, 8. Планируемый период реконструкции: 15.04.2021 — 30.09.2021.

ул. Благовещенская, 29, 29а, 38, 38Д, 38ж, 38е;

ул. Малиновского, 7, 10/14;

ул. Евгения Котляра, 4/6, 8/10 А, 8/10 Б, 8/10 В, 8/10 Г, 8/10 С, 12;

ул. Славянская, 4, 4 А, 6, 10.

Новобаварский район

Котельная по адресу: ул. Петра Свинаренко, 5 А. Планируемый период реконструкции: 15.04.2021 — 30.09.2021.

ул. Петра Свинаренко, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12 А, 14, 18, 20;

ул. Китаенко, 1 А, 2, 3 и 3 Б, 4, 5 В, 6, 8, 10, 39, 40;

пр. Ново-Баварский, 70, 86;

детские комбинаты: пр. Ново-Баварский, 86, №181, ул. Петра Свинаренко, 10 № 18.

Котельная по адресу: пр. Ново-Баварский, 99 А:

пр. Ново-Баварский, 89 А, 91, 93, 93 А, 95, 95 А, 97, 99, 101, 103, 103 А, 105, 107;

школы: пр. Ново-Баварский, 89 А, № 93.

Котельная по адресу: ул. Юдина, 2 Б. Планируемый период реконструкции: 15.04.2021 — 30.05.2021.

ул. Юдина, 2 А;

пер. Баварский, 9;

ул. Ивана Кобзи, 36

Котельная по адресу: ул. Семинарская, 46. Планируемый период реконструкции: 15.04.2021 — 30.05.2021.

ул. Семинарская, 46, 46 А, 46 Б.

Жители вышеперечисленных районов Харькова будут без горячей воды до осени. Горячую воду включат уже в новом отопительном сезоне.