Полиция Киева получила письмо о якобы минировании всех больниц

Проводится проверка.

Полиция Киева получила письмо о якобы минировании всех больниц
Архівне фото
Фото: Виталий Мирошниченко

Правоохранители Киева проверяют информацию о якобы минировании всех медицинских учреждений.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции. В отделе коммуникации в комментарии LB.ua сообщили, что речь идет о "минировании" именно всех больниц, а не отдельных.

"На электронную почту полиции поступило анонимное сообщение о том, что в больницах столицы заложена взрывчатка. Прибывшие на вызов правоохранители тщательно обследуют помещения медицинских учреждений и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов", - говорится в сообщении на сайте полиции.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях. По результатам проверки ему будет дана правовая квалификация.

Как сообщает "Муніципальна Варта Києва", в частности, сообщение о взрывоопасных предметах получили пятая и седьмая больницы, принимающие пациентов с ковидом.

Напомним, вчера в столице "заминировали" посольство РоSSии, Киевский апелляционный суд и жилой комплекс "Time".

25 марта президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении уголовной ответственности за ложные минирования. Принятый закон предусматривает, что ложное сообщение о минировании критически важных объектов инфраструктуры, зданий государственных органов, учреждений здравоохранения и образования будет наказываться лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

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