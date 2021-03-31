На Полтавщине полиция изъяла наркотиков на 3 млн, оружие и около 200 тыс. гривен наличных

В состав преступной группы, занимавшейся изготовлением и сбытом, входили четверо жителей области, среди которых - супружеская пара.

На Полтавщине полиция изъяла наркотиков на 3 млн, оружие и около 200 тыс. гривен наличных
Фото: pl.npu.gov.ua

На Полтавщине полиция разоблачила наркогруппу и изъяла наркотиков на сумму более 3 миллионов гривен, оружие и наличные.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

В состав преступной группы, занимавшейся изготовлением и сбытом наркотиков, входили четверо жителей области, среди которых - молодая супружеская пара. Запрещенные вещества сообщники сбывали путем закладок с использованием Интернет-мессенджеров, а для расчета с клиентами использовали платежные сервисы.

"Досудебным расследованием установлено, что сообщники организовали нарколабораторию по изготовлению тяжелых наркотиков. Среди них: трамадол, амфетамин, метамфетамин и каннабис. Во время 11 санкционированных обысков по адресам проживания и в транспортных средствах фигурантов полицейские изъяли около 7 килограммов наркотических средств, мобильные телефоны , банковские карты, различные образцы оружия и около 200 тысяч гривен наличных. По предварительной оценке, стоимость изъятых наркотических средств составляет более 3 миллионов гривен", - рассказал заместитель начальника полиции Полтавщины Артем Родыгин.

Фото: pl.npu.gov.ua

Фото: pl.npu.gov.ua

Один мужчина задержан, еще двум фигурантам (супругам) - сообщено о подозрении в совершении наркопреступлений. В настоящее время решается вопрос относительно четвертого сообщника, а также готовятся документы для избрания всем четверым мер пресечения".

Если суд признает участников преступной группы виновными, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили мощную наркогруппировку с ежемесячным "заработком" в 70 млн гривен.

В феврале во Львове во время спецоперации задержали членов преступной банды, которые ежедневно сбывали наркотики и психотропы более чем на 60 тыс. гривен. В состав группировки входили 8 человек, которые "обеспечивали" запрещенными веществами область.

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