В Ивано-Франковске в результате пожара погиб человек

Причина возникновения пожара устанавливается.

В Ивано-Франковске случился пожар в жилом доме, погиб мужчина.

Об этом сообщили местные спасатели.

"28 марта в 5:25 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в городе Ивано-Франковске на улице Северный Бульвар", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, возник пожар квартиры на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

Пожар удалось ликвидировать в 05:50

Спасатели провели эвакуацию жителей из верхних этажей здания с помощью автолестницы.

"На месте происшествия был найден потерпевший, который не подавал признаков жизни, и вынесен на свежий воздух. К сожалению, медики констатировали смерть мужчины", - добавили в ГСЧС.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, в Черкасской области на пожаре погибла пожилая женщина и двое малолетних девочек. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.