В МВД объяснили, как будут штрафовать за отсутствие масок на улицах "красной" зоны

Сначала нарушителей ждет замечание, а уже потом - штраф.

В МВД объяснили, как будут штрафовать за отсутствие масок на улицах "красной" зоны
Фото: ukrinform.ua

За отсутствие надетых масок на территориях общего пользования "красных" зон карантина полиция сначала будет предупреждать, а только потом штрафовать.

К ответственности будут привлечены те, кто откажется надеть маску, сообщил заместитель директора департамента коммуникаций МВД Ярослав Тракало, пишет "Украинская правда".

"Работа правоохранителей будет носить прежде всего профилактическую и разъяснительную миссию. Безусловно, первоочередной задачей будет донести до людей, почему придерживаться масочного режима - чрезвычайно важно как для собственной безопасности, так и для безопасности здоровья и жизни окружающих. Все должны осознавать свою ответственность", - отметил он.

Тракало добавил, что МВД не планирует привлекать дополнительные силы полиции для контроля масочного режима на улицах.

Нарушителям, которые откажутся надевать маски, будут на месте составлять протокол о штрафе в 170 грн или постановление о штрафе в 17 тысяч грн, если нарушение зафиксировано в общественном транспорте или в государственном учреждении.

Напомним, в понедельник правительство внесло изменения в постановление о карантинных мерах и обязало соблюдать масочный режим в местах общего пользования "красной" зоны. Это распространяется на парки, скверы, улицы, площади и тому подобное. Других зон это правило не касается. "Красным" в настоящее время обозначены Киев и область, Одесская область, Закарпатье и др.

Год назад в Украине уже вводили обязательство передвигаться по улицам в масках, впрочем, потом эту норму отменили.

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