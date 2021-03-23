На Прикарпатье после месячного локдауна заговорили о спаде заболеваемости

В Ивано-Франковской области после месячного локдауна появились первые признаки того, что заболеваемость ковидом пошла на спад.

"Мы видим, и это подтверждают также медики, заболевание ковидом по состоянию на сейчас пошло на убыль. Надеемся, что в течение этой недели после мониторинга он действительно пойдет на спад, и это позволит открыть сады или школы", - заявила во время онлайн-приема заместитель городского головы Виктория Дротянко.

В то же время начальница городского управления здравоохранения Мария Бойко во время оперативного совещания в мэрии сказала, что о реальном снижении пока говорить рано.

"За последнюю неделю имеем некоторое снижение заболеваемости в городе. Процентов на 15-20 по сравнению с предыдущей неделей. Но я бы хотела, чтобы это было 2-3 недели, тогда можно говорить о реальном снижении, пока это ситуативно", - цитирует Бойко местное издание "Курс".

Сейчас в Ивано-Франковске госпитализированы 526 пациентов.

"За сутки 46 взрослых и 6 детей с пневмониями госпитализированы. Две недели назад у нас за сутки поступало в пределах 80-100 человек. Сейчас значительно ниже, но это ситуация. Пока мы не имеем стабильного снижения", - сказала она.

Об определенном уменьшении количества больных заявил также и главный врач Коломыйской ЦРБ Андрей Кошкин.

"В стационаре находится 147 пациентов, из них восемь находятся в реанимации - один на ИВЛ и шестеро на CPAP-терапии. За прошедшую неделю у нас поступило 55 пациентов с коронавирусным диагнозом, умерло 17 пациентов", - рассказал он в комментарии местному телеканалу НТК.

По его словам, карантинные меры "красной" зоны позволили немного сбить заболеваемость, но расслабляться пока рано.

"Мы когда-то считали: если насморк есть - это не коронавирус. Сейчас наоборот, когда есть насморк - это, возможно, коронавирус. Он модифицировался. Поэтому предостерегаю дальше очень следить, использовать защиту: маски, руки, дистанция - этого никто не отменял", - сказал врач.

Напомним, что Ивано-Франковская область находится в "красной" карантинной зоне дольше всех в Украине - с 26 февраля.