Николаев усиливает карантинные ограничения с 24 марта, - глава ОГА

Они вступают в силу с 24 марта и будут действовать до 4 апреля включительно.

Николаевская областная государственная администрация приняла решение об усилении карантинных ограничений в городе Николаеве с 24 марта.

Об этом сообщил глава ОГА Виталий Ким.

"О ситуации с COVID-19 в городе Николаеве. Все очень плохо, мы уверенно идем к "красной зоне". По одному из показателей город уже там - это количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозреваемым случаем COVID-19 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения - 101,15 (при допустимом не более 60 на 100 тыс. населения). С такими темпами другой показатель будет преодолен в ближайшие дни, и мы войдем в "красную зону". Это загруженность коек, обеспеченных медицинским кислородом. На сегодня это 64,72% при допустимом - не более 65%.

Поэтому мы только что провели внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Николаевской ОГА. На ней также присутствовал мэр Николаева Александр Сенкевич. Это общее и взвешенное решение для здоровья каждого из нас", - подчеркнул Ким.

Он отметил, что ограничительные меры приняты для стабилизации ситуации. Они вступают в силу с 01:00 24 марта и будут действовать до 4 апреля включительно.

Будут запрещены:

Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);

Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

Работа ярмарок «выходного дня»;

Проведение религиозных служений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека);

Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);

Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Кроме того:

Заведения общественного питания будут работать исключительно навынос;

Будут работать - при соблюдении строгих норм и без работы кафе - автозаправочные станции;

Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы - но без групповых занятий;

Будут работать детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе - но дистанционно;

Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу;

Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры;

Большим продуктовым магазинам рекомендовано вести "специальные часы посещения" для граждан пожилого возраста.

Общественный транспорт будет работать в обычном режиме, с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима, с заполненностью мест для сидения на 50%. Однако городу рекомендуется обновить электронные пропуска для работников критической инфраструктуры и других необходимых работников, в случае введения ограничений для работы общественного транспорта.

Рынкам разрешено работать до следующего воскресенья. Однако на этой неделе будут проводиться постоянные рейды с привлечением специалистов Госпродпотребслужбы и Национальной полиции. В случае несоблюдения карантинных требований - рынки любой формы мы также закроем с понедельника 29 марта.

"О деятельности развлекательных заведений, которые системно нарушают карантинные ограничения. Будем жестко, в рамках действующего законодательства, реагировать на вашу деятельность. Я буду всячески поддерживать полицию и другие органы проверок. Мы сделаем максимально все, чтобы их работа была прекращена", - отметил Ким.

Он добавил, что сейчас ограничения касаются только города Николаева, но в случае ухудшения ситуации в области "будут приняты соответствующие решения".