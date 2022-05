Министр обороны Великобритании Берн Уоллес, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент ЕС Шарль Мишель уже успели поздравить украинскую группу Kalush Orchestra, которая с песней Stefania одержала победу на Евровидении.

"Слава Украине! Доброй ночи. Молодцы. Все наши мысли с вами!” – отметил Воллес.

"Сегодня вечером ваша песня покорила наше сердце. Мы празднуем вашу победу по всему миру", – говорится в твите Урсулы фон дер Ляен.