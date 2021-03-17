В США мужчина застрелил 8 человек во время атак на азиатские спа-салоны

Подозреваемый напал на три массажных салона в Атланте и пригороде.

В пригороде Атланты и в самом городе человек атаковал три азиатских спа-салона и застрелил восемь человек. Еще один человек получил ранения.

21-летнего подозреваемого Роберта Лонга задержали через несколько часов. Мужчина напал на два массажных салона, расположенных через дорогу друг от друга, еще одну локацию он атаковал вблизи Атланты, пишет CNN.

По данным правоохранителей, четыре человека были убиты, один ранен в массажном салоне Young в пригороде Атланты. Среди жертв - две женщины азиатского происхождения, а также "белые" супруги, пишет Reuters.

Примерно через час стало известно о нападении на еще два аналогичных заведения - Gold Massage Spa и Aroma Therapy Spa. В Gold Spa погибли три женщины, в Aroma Spa - еще одна женщина.

Фото: CNN

Мотивы массового убийства выясняют правоохранители. Полиция склонна считать, что Лонг причастен ко всем трем нападениям.

Eight Americans killed in Atlanta spa shootings https://t.co/9VNKbNmERd pic.twitter.com/Uqmcf0OkAa — 24 News HD (@24NewsHD) March 17, 2021