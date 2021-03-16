Дженнифер Лопес и Алекс Родригес встретились после новостей о расставании

Алекс Родригес бросил все дела и улетел в Доминиканскую Республику, чтобы встретиться с Дженнифер Лопес. Влюбленные увиделись впервые после того, как сообщили об отмене их помолвки. При этом пара отмечает, что они все еще вместе.

Дженнифер Лопес впервые встретилась с экс-женихом после слухов об их расставании

Поклонники были ошарашены новостями о расставании Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса. Публика верила в то, что между ними настоящие чувства и никакие преграды не встанут на путь истинной любви. Но, карантин дал о себе знать, отношения накалились. Звездам даже пришлось посещать кабинет специалиста, который помогал им разобраться в отношениях.

В воскресенье бывший бейсболист вылетел в Доминикану, чтобы увидеть Джей Ло, так как влюбленные решили еще поработать над отношениями.

«Вчера Алекс прилетел в Доминиканскую Республику – сообщил приближенный к Лопес инсайдер в интервью изданию People. – Дженнифер была рада увидеть его лично. Они действительно пытаются во всем разобраться. Это была счастливая встреча».

Дженнифер Лопес впервые встретилась с экс-женихом после слухов об их расставании

В Инстаграм-сториз экс-жених успешной актрисы и певицы опубликовал кадры из своего путешествия в райский уголок с видом на океан и карибский курорт, на котором остановилась Джей Ло.

«Счастливого понедельника. Новая неделя. Новый день. Вперед. Вверх», - отметил в публикации Родригес, отметив страницу Лопес.

Напомним, Дженнифер Лопес прокомментировала слухи о своем расставании с Родригесом.


Анастасия Березовская, Тудей

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