В Винницкой области мужчина открыл стрельбу возле кафе и обесточил часть поселка

Мужчина возмутился, что во время праздника не было фейерверков.

В cмт Томашполь Винницкой области полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу возле кафе и обесточил часть поселка.

Об этом сообщили в областной полиции.

"Около 20:00 в полицию поступило сообщение, что возле местного кафе неизвестный открыл стрельбу из автоматического оружия, в результате чего повредил высоковольтный электрический кабель. Это привело к обесточиванию большей части Томашполя. После этого хулиган с места происшествия скрылся на автомобиле "Порше Кайен", - говорится в сообщении.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, для задержания вооруженного злоумышленника на территории области вводилась в действие полицейская операция.

Работники криминальной полиции совместно с бойцами "Корда" около 23:00 задержали подозреваемого на территории пгт Агрономичное Винницкого района.

Им оказался 35-летний житель Винницы. Мужчину задержали в процессуальном порядке согласно ст. 208 УПК Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Автомобиль "Порше Кайен" полицейские изъяли и поместили на штрафплощадку.

По предварительной информации, злоумышленник находился на праздновании дня рождения в кафе в Томашполе. Мужчина возмутился, что во время праздника не было фейерверков, поэтому на улице взял из багажника автомобиля оружие и начал стрелять вверх. Это привело к повреждению электрического кабеля и обесточиванию большей части населенного пункта.

Такие действия квалифицированы следствием как умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общеопасным способом согласно ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. За такое преступление может грозить до десяти лет заключения.

Следствие готовит материалы для объявления задержанному о подозрении в совершении указанного преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

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