В Польше трех украинцев задержали за подделку документов более тысячи иностранцев

Им запретили выезд из страны и изъяли паспорта.

Сотрудники Пограничной службы в Лодзи задержали трех украинцев за подделку документов и содействие пребыванию более тысячи иностранцев на территории Польши .

Об этом сообщает "Польское радио".

По данным Пограничной службы, трое украинцев занимались, в частности, обеспечением и содействием пребыванию иностранцев на территории Республики Польша с нарушением действующего законодательства с целью достижения финансовых выгод. Также украинцы подделывали документы.

"По подсчетам, действуя таким образом, мужчины облегчили пребывание в Польше более тысячи иностранцев", - сообщил представитель Пограничной службы.

Во время обысков был обеспечен ряд доказательств незаконного бизнеса, среди которых: электронные устройства, разрешения и декларации, выданные для иностранцев, переписка с воеводскими управлениями, платежные карточки, документация компании, сфальсифицированные медицинские справки, документация, связанная с вынесением решений воеводами, SIM-карты, заявки на подтверждение надежных профилей, марки, выдаваемые различным компаниям, а также поддельная польская карта пребывания.

Районная прокуратура в городе Поддембице применила меры против задержанных граждан Украины в виде запрета на выезд за пределы страны в сочетании с изъятием паспорта и обязательным появлением в полицейском отделении.

"Кроме того, в отношении одного из задержанных комендант Пограничного отдела в г. Лодзь нарушил административное производство, чтобы обязать иностранца вернуться по причинам национальной обороны или безопасности, защиты общественной безопасности и порядка или интересов Республики Польша . Ему грозит запрет на въезд на территорию Республики Польша и шенгенских стран на 5 лет", - сообщил майор Кшиштоф Гжех.

Как сообщалось, ранее в Польше арестовали 58-летнего украинца, который девять раз менял фамилию.

10 февраля на польско-украинской границе задержали сотню иностранцев с поддельными документами.

В конце января на границе с Польшей задержали украинца, которого пять лет разыскивали за умышленное убийство.