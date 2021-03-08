Двое пострадавших в ДТП в Польше украинцев остаются в тяжелом состоянии

По состоянию на вчера врачи оценивали как тяжелое состояние 9 госпитализированных.

Двое пострадавших в ДТП в Польше украинцев остаются в тяжелом состоянии
Фото: Marcin Betleja, Podkarpacka Stra? Po?arna /PSP

По состоянию на 8 марта в больницы Подкарпатского воеводства госпитализированы 25 граждан Украины, которые пострадали в ДТП рейсового автобуса. Количество пациентов в тяжелом состоянии сократилось с девяти до двух.

Об этом в комментарии "Укринформ" сообщил пресс-секретар воеводы Подкарпатского воеводства Михал Мельничук.

"Врачи оценивают состояние только двух пострадавших как тяжелое", - сообщил он.

Мельничук добавил, что одна из этих людей - женщина, которую после аварии ошибочно признали погибшей.

Напомним, что ДТП произошло 6 марта вблизи города Кашице. В автобусе "Херсон-Кашице" находилось 57 человек, все - граждане Украины. Погибли 5 человек, 35 были госпитализированы.

Вечером 6 марта при содействии консулов 24 человека отправлены в Украину.

Согласно предварительной версии правоохранителей, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось. По состоянию на 7 марта в тяжелом состоянии находились 9 госпитализированных.

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