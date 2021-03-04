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2021-03-04
В Швеции мужчина с ножом напал на прохожих, не менее 8 человек ранены
Жизни раненых ничего не угрожает.
В городе Ветланд на юге Швеции мужчина напал с ножом на людей. В результате атаки по меньшей мере восемь человек ранены.
Об этом сообщает The Local.
В полиции отметили, что жизни раненых ничего не угрожает. Часть из них госпитализировали.
Полиция получила сообщение о нападении около 15.00 по местному времени. По свидетельствам очевидцев, на нескольких человек напали с холодным оружием.
При задержании полиция открыла огонь и ранила нападающего - молодого человека в возрасте от 20 до 30 лет. Он жив, сейчас находится в больнице.
Мотивы нападавшего пока неизвестны. Шведские правоохранители предполагают, что это мог быть теракт.
Напомним, 21 января в столице Ирака погибли свыше 30 людей, 110 были ранены.