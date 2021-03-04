В Швеции мужчина с ножом напал на прохожих, не менее 8 человек ранены

В городе Ветланд на юге Швеции мужчина напал с ножом на людей. В результате атаки по меньшей мере восемь человек ранены.

Об этом сообщает The Local.

В полиции отметили, что жизни раненых ничего не угрожает. Часть из них госпитализировали.

Полиция получила сообщение о нападении около 15.00 по местному времени. По свидетельствам очевидцев, на нескольких человек напали с холодным оружием.

При задержании полиция открыла огонь и ранила нападающего - молодого человека в возрасте от 20 до 30 лет. Он жив, сейчас находится в больнице.

Мотивы нападавшего пока неизвестны. Шведские правоохранители предполагают, что это мог быть теракт.

Напомним, 21 января в столице Ирака погибли свыше 30 людей, 110 были ранены.