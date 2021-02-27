В Гаити из тюрьмы сбежали более 400 заключенных, 25 человек погибли

Фото: ЕРА/UPG

Из тюрьмы Круа-де-Буке в столице Гаити Порт-о-Пренсе бежали более 400 заключенных.

Об этом пишет bbc.com со ссылкой на местные власти.

Власти заявили, что 25 человек погибли после массового бегства, в частности, директор тюрьмы.

Среди жертв были случайные наблюдатели, заявили чиновники.

Одного из беглецов, известного лидера банды Арнеля Джозефа убили через несколько часов после побега.

Фото: ЕРА/UPG

Обстоятельства происшествия полностью не выяснены. Свидетели услышали выстрелы, а затем на улицах заметили заключенных. Владельцы магазинов одежды рядом с тюрьмой рассказали, что им пришлось отдать часть товара преступникам.

Тюрьма Круа-де-Буке, открытая в 2012 году, может максимально вместить 872 заключенных.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Франц Ексантус, министр связи Гаити, заявил, что перед бегством в тюрьме содержалось более 1 500 человек.

Отметим, в 2019 году из тюрьмы Аквини на юге Гаити сбежали 78 заключенных, пока полиция была занята антиправительственными протестами неподалеку.

Фото: ЕРА/UPG

В 2017 году из тюрьмы в Аркахайе, к северу от Порт-о-Пренса, бежало более 170 человек.

Фото: ЕРА/UPG

Напомним, в прошлом году на северо-западе Венесуэлы заключенные напали на сотрудников тюрьмы в городе Гуанаре и попытались скрыться, в результате погиб 41 человек, более 50 получили ранения.