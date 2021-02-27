В Гаити из тюрьмы сбежали более 400 заключенных, 25 человек погибли
Среди жертв были случайные наблюдатели.
Из тюрьмы Круа-де-Буке в столице Гаити Порт-о-Пренсе бежали более 400 заключенных.
Об этом пишет bbc.com со ссылкой на местные власти.
Власти заявили, что 25 человек погибли после массового бегства, в частности, директор тюрьмы.
Среди жертв были случайные наблюдатели, заявили чиновники.
Одного из беглецов, известного лидера банды Арнеля Джозефа убили через несколько часов после побега.
Обстоятельства происшествия полностью не выяснены. Свидетели услышали выстрелы, а затем на улицах заметили заключенных. Владельцы магазинов одежды рядом с тюрьмой рассказали, что им пришлось отдать часть товара преступникам.
Тюрьма Круа-де-Буке, открытая в 2012 году, может максимально вместить 872 заключенных.
Франц Ексантус, министр связи Гаити, заявил, что перед бегством в тюрьме содержалось более 1 500 человек.
Отметим, в 2019 году из тюрьмы Аквини на юге Гаити сбежали 78 заключенных, пока полиция была занята антиправительственными протестами неподалеку.
В 2017 году из тюрьмы в Аркахайе, к северу от Порт-о-Пренса, бежало более 170 человек.
Напомним, в прошлом году на северо-западе Венесуэлы заключенные напали на сотрудников тюрьмы в городе Гуанаре и попытались скрыться, в результате погиб 41 человек, более 50 получили ранения.