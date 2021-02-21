"Снятие порчи" обошлось пенсионерке из Прилук почти в миллион гривен

Почти в миллион гривен обошлось "снятие порчи" пенсионерке из города Прилуки на Черниговщине. Женщина добровольно вынесла из дома все сбережения и отдала их двум аферисткам, пообещавшим снять негативную энергетику с ее семьи.

67-летняя прилучанка рассказала, что к ней в городе подошли на улице две женщины и заявили, что видят на ней порчу, которую навели на нее злые люди. И пока с нее эту порчу не снять, в ее семье не прекратятся проблемы.

У женщины действительно как раз заболели близкие, и потому она безоговорочно поверила, что "добрые люди" увидели на ней порчу и хотят ей искренне помочь. Ну, а поскольку деньги – это самое грязное, "доброжелательницы" велели пенсионерке вынести все сбережения, какие только имеются у нее в доме, чтобы очистить их от негативной энергетики.

Женщина, не раздумывая, метнулась домой и повынимала изо всех тайников все припрятанные деньги. В итоге, она вынесла из дому 30 тысяч долларов, 1500 евро и 20 тысяч гривен.

Незнакомки сгребли у нее все эти деньги и отправились проводить "обряд очищения". А пенсионерка через какое-то вовремя смекнула, что видимо с этим обрядом "снятия порчи" что-то пошло не так.

Вмиг прозревшая женщина обратилась в полицию, описав внешность "доброжелательниц". Она рассказала, что обе - с черными глазами и смуглой кожей. И у обеих на лицах - медицинские маски (идеальное время нынче настало для аферистов, - авт.).

Полиция сразу объявила мошенниц в розыск, и уже вскоре правоохранителям удалось выйти на их след. Оказалось, что из Прилук они направились в Киев , однако надолго в столице не задержались. Женщины наняли такси и отправились на нем в направлении Днепра. Именно на Днепропетровщине полицейские из Прилук, совместно со своими днепропетровскими коллегами, задержали мошенниц.

Ими оказались две жительницы Донецкой области: одна – 1967, другая – 1989 года рождения. Аферисток нашли и задержали в течение суток после провернутой ими операции со "снятием порчи".

Деньги, добытые у пенсионерки обманным путем, оказались при них. В общем, благодаря профессионализму полицейских, эта история завершилась благополучно. Однако, сколько еще найдется специалистов по "снятию порчи" и другим обрядам, и, главное, сколько найдется людей, готовых им поверить, неизвестно.

Напомним, украинских водителей предупредили о мошенниках, работающих в полицейской форме. У них даже есть свой автомобиль ДПС. Они останавливают одиноких водителей на выезде из города и предлагают пройти тест на алкоголь. Алкотестер заряжен на "нужные" показатели, и "пьяному" водителю предлагают откупиться от полицейских.