Полиция накрыла колл-центр телефонных мошенников со штатом 100 человек
Организатору и ее приближенным сообщили о подозрении.
Управление стратегических расследований Национальной полиции в Запорожской области нашло колл-центр, сотрудники которого выманивали у людей банковские данные.
Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.
Организатором колл-центра считают 28-летнюю жительницу Запорожья, которой помогали три человека.
Всего там работало около ста человек. Они звонили людям под видом службы безопасности того или иного банка и просили предоставить реквизиты счета и CVV-код. Чтобы замаскировать незаконную деятельность, использовались программы замены телефонного номера. Клиентские базы данных скупали в даркнете.
Деньги со счетов обманутых людей переводили на электронные кошельки, банковские карты, а затем отмывали через конвертационный центр или переводили в биткоины.
Ежемесячный доход колл-центра составлял до 2 млн гривен.
В четверг, 18 февраля, полиция с помощью спецподразделения КОРД провела 14 обысков, изъяв компьютеры, телефоны, оружие и деньги.
Дело расследуется по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Подозрение объявили организатору колл-центра и еще двум лицам.