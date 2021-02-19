Полиция накрыла колл-центр телефонных мошенников со штатом 100 человек

Организатору и ее приближенным сообщили о подозрении.

Управление стратегических расследований Национальной полиции в Запорожской области нашло колл-центр, сотрудники которого выманивали у людей банковские данные.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

Организатором колл-центра считают 28-летнюю жительницу Запорожья, которой помогали три человека.

Всего там работало около ста человек. Они звонили людям под видом службы безопасности того или иного банка и просили предоставить реквизиты счета и CVV-код. Чтобы замаскировать незаконную деятельность, использовались программы замены телефонного номера. Клиентские базы данных скупали в даркнете.

Деньги со счетов обманутых людей переводили на электронные кошельки, банковские карты, а затем отмывали через конвертационный центр или переводили в биткоины.

Ежемесячный доход колл-центра составлял до 2 млн гривен.

В четверг, 18 февраля, полиция с помощью спецподразделения КОРД провела 14 обысков, изъяв компьютеры, телефоны, оружие и деньги.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Подозрение объявили организатору колл-центра и еще двум лицам.