В Новой Каховке при невыясненных обстоятельствах умерли четыре человека

Спасатели нашли в квартире тела двух мужчин и двух женщин без признаков насильственной смерти.

В Новой Каховке при невыясненных обстоятельствах умерли четыре человека
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Фото: Lb.ua

Полиция устанавливает обстоятельства смерти четырех человек в Новой Каховке Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сегодня утром в полицию обратилась глава ОСМД одного из домов. Женщина рассказала, что жительница одной из квартир третий день не открывает дверь и не выходит из дома. В то же время соседи говорят, что в ее квартире горит свет и работает телевизор.

Для проверки по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа подразделения полиции и сотрудники ГСЧС.

С помощью выдвижной лестницы спасатели поднялись к окну квартиры и увидели, что в кухне на полу лежат четыре человека. Спасатели через балкон попали в квартиру и открыли входную дверь.

"В ходе осмотра места происшествия были обнаружены без признаков жизни владелица квартиры, еще одна женщина и двое мужчин. Предварительный осмотр судмедэксперта следов насильственной смерти у граждан не выявил", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. Событие предварительно квалифицируется по п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".

Напомним, в Украине уровень смертности ноября 2020 года на 16 тыс. превысил показатель 2019 года.

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