На Львовщине выпал почти метр снега

Сильные снегопады по всей Украине продлятся до вечера субботы.

Снежный циклон, который вечером 10 февраля зашел в западную Украину и охватил большую территорию страны, не отступает. По состоянию на 6:00 утра 12 февраля осадки усилились практически по всей территории Украины с интенсивным накоплением снега в западных, северных, центральных областях, а в отдельных регионах - с выпадением дождя.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

С начала действия циклона больше всего снега выпало во Львовской (до 90 см), Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях (15-20см).

Сильные снегопады в Украине продлятся до вечера субботы.

Дождь в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Харьковской областях при температуре 0 + 9.

Температура воздуха в центральных, северных и западных областях 3-10, на юго-востоке + 5 + 7.

"Состояние покрытия на дорогах государственного значения в областях, где в течение последних суток выпадал снег, местами заснеженное, в остальных областях - мокрое", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате погодных условий по состоянию на утро 12 февраля обесточены 86 населенных пунктов в шести областях.

В последние дни в Украине наблюдаются чрезвычайно сильные снегопады и понижение температуры. Снег и гололед значительно осложнили дорожное движение, в некоторых городах ограничили въезд грузовиков. В Киеве в четверг и пятницу запретили работу детских садов и школ, а во Львове - объявили дополнительный выходной.

10 февраля на Львовщине из-за снежных заносов женщину с инфарктом доставляли к скорой на санях. А на Волыни спасатели отбуксировали из снежного заноса школьный автобус с детьми.