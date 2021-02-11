Дистанционное обучение во всех школах Киева: мэрия срочно закрывает школы и детсады
В Киеве с сегодняшнего дня, 11 февраля, все школы срочно переводят на дистанционное обучение. Закрываются также все коммунальные детсады. Такое решение приняла КГГА в связи со сложными погодными условиями.
Сильный снегопад, который начался в столице еще в понедельник, 8 февраля, фактически парализовал движение транспорта. Муниципальные службы не успевают расчищать дороги, ведь снег не прекращается и ночью, а утром все улицы запруживает транспорт.
Люди едут на работу, везут детей в садики и в школы. Даже если снегопад на время прекращается, коммунальщики все равно не успевают расчищать улицы из-за того, что они с утра до вечера заполнены транспортом.
В ближайшие дни характер погоды не изменится. Напротив, синоптики обещают в Киеве еще более мощные осадки. Поэтому мэрия приняла решение: закрыть все детсады, а школы на 11 и 12 февраля перевести на дистанционное обучение. После этих дней будут еще два выходных. За это время городские власти надеются расчистить дороги столицы от снега.
"Это позволит максимально разгрузить транспортные пути и минимизировать парковки вдоль дорог, чтобы дорожники могли беспрепятственно убирать снег", - поделился и. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.
В городском Департаменте образования и науки уже отчитались, что учителя готовы эти два дня проводить занятия онлайн. Таким образом, ученики будут на дистанционном обучении, а дети дошкольного возраста просто останутся дома.
В мэрии попросили киевлян с пониманием отнестись к ситуации, а также призвали всех работодателей, чтобы те зачли родителям, которые вынуждены будут остаться дома с детьми, эти два дня как удаленную работу.
Напомним, на днях в Киеве произошла масштабная авария на тепловом трубопроводе в районе улицы Лаврской. В результате, 86 домов остались без тепла и горячей воды.