Дистанционное обучение во всех школах Киева: мэрия срочно закрывает школы и детсады

В Киеве с сегодняшнего дня, 11 февраля, все школы срочно переводят на дистанционное обучение. Закрываются также все коммунальные детсады. Такое решение приняла КГГА в связи со сложными погодными условиями.

Сильный снегопад, который начался в столице еще в понедельник, 8 февраля, фактически парализовал движение транспорта. Муниципальные службы не успевают расчищать дороги, ведь снег не прекращается и ночью, а утром все улицы запруживает транспорт.

Люди едут на работу, везут детей в садики и в школы. Даже если снегопад на время прекращается, коммунальщики все равно не успевают расчищать улицы из-за того, что они с утра до вечера заполнены транспортом.

В ближайшие дни характер погоды не изменится. Напротив, синоптики обещают в Киеве еще более мощные осадки. Поэтому мэрия приняла решение: закрыть все детсады, а школы на 11 и 12 февраля перевести на дистанционное обучение. После этих дней будут еще два выходных. За это время городские власти надеются расчистить дороги столицы от снега.

Киеве

"Это позволит максимально разгрузить транспортные пути и минимизировать парковки вдоль дорог, чтобы дорожники могли беспрепятственно убирать снег", - поделился и. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

КГГА уверены, что приняли правильное решение, отправив школьников на дистанционное обучение. Ведь вобщая численность детей и педагогов, которые с ними занимаются, составляет около полумиллиона. В мэрии уверены: если эти полмиллиона людей останутся дома, то существенно ограничится движение транспорта по городу, и это позволит убрать столичные улицы от снега.

В городском Департаменте образования и науки уже отчитались, что учителя готовы эти два дня проводить занятия онлайн. Таким образом, ученики будут на дистанционном обучении, а дети дошкольного возраста просто останутся дома.

В мэрии попросили киевлян с пониманием отнестись к ситуации, а также призвали всех работодателей, чтобы те зачли родителям, которые вынуждены будут остаться дома с детьми, эти два дня как удаленную работу.