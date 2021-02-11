Дистанционное обучение во всех школах Киева: мэрия срочно закрывает школы и детсады

В Киеве с сегодняшнего дня, 11 февраля, все школы срочно переводят на дистанционное обучение. Закрываются также все коммунальные детсады. Такое решение приняла КГГА в связи со сложными погодными условиями.

В Киеве все школы срочно переводят на дистанционное обучение, а детсады закрывают

Сильный снегопад, который начался в столице еще в понедельник, 8 февраля, фактически парализовал движение транспорта. Муниципальные службы не успевают расчищать дороги, ведь снег не прекращается и ночью, а утром все улицы запруживает транспорт.

Люди едут на работу, везут детей в садики и в школы. Даже если снегопад на время прекращается, коммунальщики все равно не успевают расчищать улицы из-за того, что они с утра до вечера заполнены транспортом.

В ближайшие дни характер погоды не изменится. Напротив, синоптики обещают в Киеве еще более мощные осадки. Поэтому мэрия приняла решение: закрыть все детсады, а школы на 11 и 12 февраля перевести на дистанционное обучение. После этих дней будут еще два выходных. За это время городские власти надеются расчистить дороги столицы от снега.

В Киеве все школы срочно переводят на дистанционное обучение, а детсады закрывают
В КГГА уверены, что приняли правильное решение, отправив школьников на дистанционное обучение. Ведь в Киеве общая численность детей и педагогов, которые с ними занимаются, составляет около полумиллиона. В мэрии уверены: если эти полмиллиона людей останутся дома, то существенно ограничится движение транспорта по городу, и это позволит убрать столичные улицы от снега.

"Это позволит максимально разгрузить транспортные пути и минимизировать парковки вдоль дорог, чтобы дорожники могли беспрепятственно убирать снег", - поделился и. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

В городском Департаменте образования и науки уже отчитались, что учителя готовы эти два дня проводить занятия онлайн. Таким образом, ученики будут на дистанционном обучении, а дети дошкольного возраста просто останутся дома.

В мэрии попросили киевлян с пониманием отнестись к ситуации, а также призвали всех работодателей, чтобы те зачли родителям, которые вынуждены будут остаться дома с детьми, эти два дня как удаленную работу.

Напомним, на днях в Киеве произошла масштабная авария на тепловом трубопроводе в районе улицы Лаврской. В результате, 86 домов остались без тепла и горячей воды.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Хмельницком от ковида умерла врач-педиатрВ Хмельницком от ковида умерла врач-педиатр
В Киеве из-за непогоды 5 февраля власти призвали оставить школьников домаВ Киеве из-за непогоды 5 февраля власти призвали оставить школьников дома
Поджигателя "Эпицентра" в Первомайске арестовали без права на залогПоджигателя "Эпицентра" в Первомайске арестовали без права на залог
Звезда фильма "Звуки музыки" Кристофер Пламмер умер в возрасте 91 годаЗвезда фильма "Звуки музыки" Кристофер Пламмер умер в возрасте 91 года
Тина Кароль показала свой портрет, написанный масломТина Кароль показала свой портрет, написанный маслом
Блок рекламы


Похожие новости
Из Киева ночью вывезли три тысячи тонн снега, но новая метель снова все замелаИз Киева ночью вывезли три тысячи тонн снега, но новая метель снова все замела
В центре Киева без водоснабжения остались 14 жилых домовВ центре Киева без водоснабжения остались 14 жилых домов
После пожара в детском саду Киева эвакуировали 124 ребенкаПосле пожара в детском саду Киева эвакуировали 124 ребенка
Кличко: почти полтысячи единиц спецтехники борются со снегом на улицах КиеваКличко: почти полтысячи единиц спецтехники борются со снегом на улицах Киева
В Одессе в третий раз за десять дней массово "заминировали" детсады, но теперь к ним добавились и школыВ Одессе в третий раз за десять дней массово "заминировали" детсады, но теперь к ним добавились и школы
Киевские школьники перейдут на смешанное обучение, если ситуация с ковидом ухудшитсяКиевские школьники перейдут на смешанное обучение, если ситуация с ковидом ухудшится
В Тернополе обстреляли 11-летнего мальчика, который катался на санках возле школыВ Тернополе обстреляли 11-летнего мальчика, который катался на санках возле школы
На Черниговщине директор школы заняла почти триста тысяч гривень и сбежалаНа Черниговщине директор школы заняла почти триста тысяч гривень и сбежала
Полиция "накрыла" возле Киева большую нарколабораторию, где варили метадонПолиция "накрыла" возле Киева большую нарколабораторию, где варили метадон
Разбойник, который грабил женщин в Голосеевском районе Киева, получил 10,5 лет лишения свободыРазбойник, который грабил женщин в Голосеевском районе Киева, получил 10,5 лет лишения свободы
Последние новости
Подгружаем последние новости