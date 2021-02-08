Кличко: Дорожники и бригады коммунальщиков по ручной уборке работают в усиленном режиме

Мэр столицы опубликовал видео о том, как убирают снег в городе.

Дорожники и бригады коммунальщиков по ручной уборке работают на улицах столицы в усиленном режиме. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, сообщает его официальный сайт. Он также опубликовал видео о том, как убирают снег в городе.

По словам Кличко, как и прогнозировали синоптики, в Киеве сильно снежит, и в ближайшие дни непогода не отступит.

«Дорожники и бригады коммунальщиков по ручной уборке работают на улицах столицы в усиленном режиме. Городская власть обращалась к водителям по возможности оставить машины дома и воспользоваться общественным транспортом. А тех, кто все-таки поехал, призвали не парковать автомобили на обочинах дорог и в неположенных местах. К сожалению, не все прислушались. А это усложняет работу дорожных служб по уборке города», - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что и дорожники, и коммунальщики продолжают работать. С ночи на улицах столицы расчищают снег более 450 единиц спецтехники и более 60 бригад по ручной уборке.

Мэр напомнил, что наблюдать в режиме онлайн, сколько снегоуборочной техники и где именно работает сейчас в Киеве, можно на интерактивной карте на сайте КГГА.

«Отмечу, что въезд крупногабаритного транспорта в столицу временно ограничен. И еще раз обращаюсь к водителям: воспользуйтесь общественным транспортом, не выезжайте в город на личных автомобилях! Берегите себя и не усложняйте ситуацию на дорогах и работу снегоуборочной техники», - призвал Виталий Кличко.

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