Недельное количество новых заболевших COVID-19 в Украине с декабря по февраль упало в три раза, - Степанов

Министр также сообщил, что Украина находится на 34 месте по смертности от ковида среди стран Европы.

Недельное количество новых заболевших COVID-19 в Украине с декабря по февраль упало в три раза, - Степанов
Фото: facebook/МОЗ

Министр здравоохранения Максим Степанов отчитался в парламенте о результатах карантина, введенного для противодействия коронавирусу.

За период с декабря по февраль недельное число новых заболевших снизилось в три раза. За первую неделю декабря их было около 89 тысяч, а за прошлую неделю - 27 тысяч, сообщил Степанов в Верховной Раде.

"Украина находится на 34 месте в Европе по уровню смертности. У нас в три раза меньше смертность, чем в Великобритании, и вдвое, чем во Франции. Это в том числе результат наших карантинных мер", - добавил Степанов.

Министр отметил, что на начало эпидемии в марте в Украине было 12 704 койки, условно готовых для пациентов с коронавирусом, из них 3 500 с кислородом. Сейчас их, по его словам, больше 66 тысяч, из них более 56 тысяч с кислородом.

"У нас есть четкое понимание и стратегия на будущее, предусматривающая общеэпидемические правила. Кроме них, в областях будут локальные ограничения. Если распространение будет увеличиваться такими темпами, которые могут привести к коллапсу в области, будет красный уровень опасности. Это если 65% коек с кислородом заполнены, или на 50% увеличивается количество госпитализированных за неделю", - пояснил Степанов.

Напомним, локдаун в Украине действовал в течение 8-25 января. 25 января глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Министерство здравоохранения собирается вернуть адаптивный карантин с зонированием населенных пунктов в зависимости от ситуации с распространением коронавируса. Пока для всей страны действуют ограничения "оранжевой" зоны. Впрочем, до этого в Киевской школе экономики отметили, что, согласно их анализу, снижение официальной статистики новых случаев пока не может однозначно указывать на то, что украинцы стали меньше болеть COVID-19.

Адаптивный карантин в Украине был введен еще в мае, и действовал он до середины ноября. Во время этого карантина все регионы были разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны. Еженедельно правительственная и региональная комиссии делали перераспределение по зонам в зависимости от ситуации с заболеваемостью.

В ноябре Кабмин решил отказаться от этого и ввел карантин выходного дня, когда фактический локдаун был только в течение субботы и воскресенья, а в будние дни по всей стране были ограничения "оранжевой" зоны.

3 февраля глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что эпидемическая ситуация в Украине позволяет вернуться к адаптивному карантину. Он не исключил, что ограничения для различных зон могут пересмотреть и откорректировать.

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