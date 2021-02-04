Полиция закрыла производство по возможному факту истязания детей во время съемок фильма "ДАУ. Дегенерация"

Следователи установили, что в фильме не содержится произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости.

Полиция закрыла производство по возможному факту истязания детей во время съемок фильма "ДАУ. Дегенерация"
Кадр із фільму 'ДАУ. Дегенерація'.
Фото: prm.ua

Полиция закрыла производство по возможному факту истязания детей во время съемок фильма "ДАУ. Дегенерация" из-за отсутствия признаков уголовных правонарушений.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

"На основании собранных во время досудебного расследования неопровержимых доказательств работники полиции пришли к выводу, что в действиях лиц, занимавшихся организацией и проведением съемок фильма «ДАУ. Дегенерация» с участием малолетних детей в Харькове, отсутствуют признаки уголовных правонарушений", - говорится в сообщении.

Информация об участии младенцев в съемках фильма с элементами насильственных действий появилась в сети Интернет в апреле 2020 года. По выявленной публикации прокуратурой Харьковской области было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 127 (истязания) и ч. 3 ст. 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) Уголовного кодекса.

Материалы производства были переданы следователям нацполиции Харьковской области для осуществления досудебного расследования.

"В ходе проведения следственных действий полицейские допросили директора Харьковского детского дома, воспитанники которого участвовали в съемках, медсестер, сопровождавших младенцев, других работников учреждения, а также представителей творческой группы, которые работали над созданием фильма. Следователи установили, что в фильме «ДАУ. Дегенерация», распространенном в открытом доступе во всемирной сети «Интернет», не содержится произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости", - сообщили в полиции.

Поэтому на основании ст. 110, п. 2 ч. 1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса было вынесено постановление о прекращении производства.

Напомним, фильм "Дау. Дегенерация" - один из серии фильмов режиссера Ильи Хржановского о физике Льве Ландау. Съемки проходили в Харькове с 2008 по 2011 год. В Париже результаты работы Хржановского и его команды были представлены как инсталляция. На Берлинском кинофестивале показали два фильма - "Дау. Наташа" в основном конкурсе и "Дау. Дегенерация" вне конкурса.

Скандал вокруг фильма разгорелся после того, как эксперт по детской нейропсихологии Елена Самойленко сообщила о возможном насилии над детьми во время съемок. 22 апреля 2020 года прокуратура Харьковской области зарегистрировала уголовные производства по фактам возможных истязаний во время съемок фильма.

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