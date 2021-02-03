В среднем 52% украинцев имеют иммунитет к covid-19 (исследование)

Антитела IgG к #covid-19#, свидетельствующие о наличии иммунитета к коронавирусной болезни, имеют 52% украинцев. К такому выводу пришли специалисты лаборатории «Синэво», проанализировавшие результаты тестирования населения на антитела IgG к #covid-19# в сети своих лабораторий по всей Украине.

В среднем 52% украинцев имеют иммунитет к COVID-19 (исследование)
Фото: rau.ua

Сколько человек прошли тестирование

«По итогам тестирования в январе 2021 года количество клиентов с выявленным иммунитетом к #covid-19# в зависимости от региона составляет от 44% до 60%. В то же время, еще в октябре 2020 года процент клиентов с положительным тестом на иммунитет составлял 33%, а в июле — 9%», — подчеркнули в «Синэво».

По оценке директора по развитию сети «Синэво» Николая Бутенко, эти показатели дают основания предполагать, что «Украина приближается к появлению коллективного иммунитета к #covid-19# «.

С мая 2020 года по январь 2021 года включительно исследования на антитела IgG в сети «Синэво» прошли более 140 тыс. человек.

При этом Бутенко отметил, что летом 2020 года процент населения с иммунитетом существенно отличался в зависимости от региона, в то время как сейчас этот показатель практически выровнялся по всей территории страны.

Региональный срез

Самый высокий процент населения с положительным результатом тестирования на антитела IgG в январе 2021 года зафиксирован в южном регионе — среднем составляет 56%. В частности, в Херсоне он находится на уровне 61%, в Одессе — 56%, Николаеве — 54%.

Самый низкий уровень положительных результатов на антитела IgG к #covid-19# зафиксирован в западном регионе — в среднем составляет 44%. В частности, в Черновцах — 51%, на Волыни — 47%, в Тернополе — 46%, Ивано-Франковске — 44%, во Львове — 42%, в Ривно — 39%, на Закарпатье и в Хмельницком — 38%.

В Киеве процент положительного тестирования на иммунитет к #covid-19# составляет 51%, в Киевской области — 55%.

В Центральной Украине количество положительных результатов теста на иммунитет к #covid-19# составляет 52%: в Виннице — 49%, Житомире — 41%, Кропивницком — 58%, Чернигове — 54%, Черкассах — 53%.

В Восточной Украине количество положительных тестов на иммунитет к #covid-19# составляет 52%, в частности в Днепре — 52%, Донецке — 55%, Полтаве — 60%, Харькове — 52%, Запорожье — 51%, Сумах — 45%.

Возрастные маркеры

Самый высокий процент выявления антител IgG, свидетельствующих о наличии иммунитета к #covid-19#, у людей в возрасте старше 60 лет и составляет 51%.

Самый низкий уровень — у людей в возрасте от 20 до 40 лет — 31%.

У детей до 8 лет доля положительных результатов на антитела IgG составила около 33%, у категории населения от 8 до 20 лет — 39%, от 40 до 60 лет — 42%.

Лабораторная основа для исследования

Для проведения тестирования на #covid-19# лаборатория «Синэво» инвестировала более 450 тыс. евро в покупку оборудования нового поколения. В частности, компания приобрела четыре новых автоматических анализатора американской компании Abbott, которая является одним из ведущих мировых производителей медицинского оборудования. Кроме тестирования на антитела IgG, «Синэво» проводит ПЦР-тестирование, тестирование на антиген к COVID-19 и комбинированный тест на антиген к SARS-CoV-2 и вирусу гриппа «А» и «B», на антитела lgG, а также антитела IgМ и IgА, которые показывают активную фазу болезни.

Суммарно с мая 2020 года лаборатория выполнила более 500 тыс. всех видов тестов на #covid-19#. Из них 220 тыс. ПЦР-тестов, 35 тыс. тестов на антиген к #covid-19#, 115 тыс. тестов на антитела IgМ и IgА, почти 140 тыс. на антитела IgG.

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