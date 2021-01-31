В Киеве горел торговый центр, есть погибший

Причины и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранители.

Сегодня, 31 января, в Киеве произошел пожар торговом центре, погиб человек.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве.

"В 5:33 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Милославская, 6, в Деснянском районе столицы", - говорится в сообщении.

Спасатели установили, что пожар возник в комнате охраны, на первом этаже торгового центра.

Во время тушения пожарные спасли охранника заведения, который находился на третьем этаже. С помощью аппарата защиты органов дыхания он был выведен на свежий воздух.

Однако между вторым и третьим этажами спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

"Пожар на площади 50 м. кв. был локализован уже в 6:11 и ликвидирован в 6:25. К ликвидации были привлечены 3 единицы техники, 15 пожарных и Штаб ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранители.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 30 января, в пожарах погибло семь человек, в том числе двое человек в Одессе и один - во Львовской области.

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