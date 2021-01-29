Во Франции задержали еще двух подозреваемых в избиении украинского подростка

Всего в этом деле задержаны 11 подростков и взрослый.

Во Франции задержали уже 12 человек, подозреваемых в жестоком избиении украинского подростка.

Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на прокуратуру Парижа, передает "Укринформ".

По данным издания, утром 29 января правоохранители задержали еще двух фигурантов. Всего на сегодня по этому делу задержаны 11 подростков и взрослый.

Напомним, 15 января на 15-летнего Юрия напали неподалеку от Эйфелевой башни в Париже. Группа неизвестных атаковала компанию студентов колледжа с металлическими палками, битами и ножами. Все, кроме Юрия, сбежали. Парень сейчас находится в реанимации, у него множественные переломы и ранения от ножа.

Мэр Парижа Анн Идальго выразила поддержку украинскому подростку. Также в защиту подростка выступил известный французский футболист, нападающий сборной Франции и испанского клуба "Барселона" Антуан Гризманн.

На призыв поддержать Юрия и его семью в твиттере откликнулись ключевые французские политики, общественные деятели и знаменитости, в частности, министр внутренних дел Жеральд Дарманен. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко поблагодарил их за поддержку.

Украинские дипломаты взаимодействуют с французскими правоохранительными органами в расследовании избиения украинца.

Президент Владимир Зеленский отметил, что нападение на подростка "шокирует своей дикостью, варварством и ненавистью".

Вчера в г. Ванв в пригороде Парижа полиция задержала девять несовершеннолетних по подозрению в избиении украинского подростка. По сообщениям прокуратуры Парижа, арестованные были заключены под стражу по обвинению в покушении на убийство, участии в групповых преступных действиях с целью совершения насильственного преступления и кражи.