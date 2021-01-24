Погибли трое рыбаков, провалившихся под лед

Трагедии произошли на Львовщине и Кировоградщине.

23 января в Жидачовском районе Львовской области два человека утонули в местном озере.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Спасатели в 14:34 извлекли на берег одного 61-летнего мужчину, медики констатировали его смерть. В 19:21 из воды вытащили тело второго утопленника - 49-летнего мужчины.

Фото: ГСЧС

Кроме того, сегодня, 24 января, в Александрии в Кировоградской области рыбак провалился под лед.

"Через 5 минут после поступления звонка подразделение 2-го ГПСО уже прибыло на место происшествия. На момент прибытия подразделения мужчина держался на поверхности воды примерно в 100 м от берега", – говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

Однако когда спасатели уже почти добрались до мужчины, хрупкий лед не выдержал его веса и он ушел под воду. Спасатели достали тело погибшего и доставили к берегу.

Обстоятельства гибели и паспортные данные человека выясняются.

Напомним, в декабре 2020 года в селе Хлипновка Звенигородского района Черкасской области на реке Гнилой Тикич утонули двое рыбаков.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ПЦУ: купание в проруби на Крещение не является "древней украинской традицией"ПЦУ: купание в проруби на Крещение не является "древней украинской традицией"
В Мариуполе полицейский застрелил мужчину при задержанииВ Мариуполе полицейский застрелил мужчину при задержании
В Одессе сгорел отель, погибли два человекаВ Одессе сгорел отель, погибли два человека
Житель Доманевки отрезал отцу нос, губы и пенис и ранил трех полицейских при задержанииЖитель Доманевки отрезал отцу нос, губы и пенис и ранил трех полицейских при задержании
В центре Одессы ограбили банк. Взломали кассу и депозитные ячейкиВ центре Одессы ограбили банк. Взломали кассу и депозитные ячейки
Блок рекламы


Похожие новости
Под стражу взяли арендатора пансионата в Харькове, где в результате пожара погибли 15 человекПод стражу взяли арендатора пансионата в Харькове, где в результате пожара погибли 15 человек
Владельцу гостиницы в Одессе, в которой 17 января во время пожара погибли люди, сообщено о подозренииВладельцу гостиницы в Одессе, в которой 17 января во время пожара погибли люди, сообщено о подозрении
Владелицу дома престарелых в Харькове, где погибли 15 человек, задержали (обновлено)Владелицу дома престарелых в Харькове, где погибли 15 человек, задержали (обновлено)
Дом престарелых в Харькове, где погибли 15 человек, работал без документов (обновлено)Дом престарелых в Харькове, где погибли 15 человек, работал без документов (обновлено)
При пожаре в доме престарелых в Харькове погибли по меньшей мере 15 человекПри пожаре в доме престарелых в Харькове погибли по меньшей мере 15 человек
В Украине за минувшие сутки в пожарах погибли 17 человекВ Украине за минувшие сутки в пожарах погибли 17 человек
В Одессе сгорел отель, погибли два человекаВ Одессе сгорел отель, погибли два человека
В Карпатах во время катания на лыжах травмировались трое детейВ Карпатах во время катания на лыжах травмировались трое детей
В Чикаго вследствие стрельбы в жилом квартале погибли четыре человекаВ Чикаго вследствие стрельбы в жилом квартале погибли четыре человека
На Рождество в Украине случилось 105 пожаров, в которых погибли 5 человекНа Рождество в Украине случилось 105 пожаров, в которых погибли 5 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости