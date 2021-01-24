Погибли трое рыбаков, провалившихся под лед

Трагедии произошли на Львовщине и Кировоградщине.

23 января в Жидачовском районе Львовской области два человека утонули в местном озере.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Спасатели в 14:34 извлекли на берег одного 61-летнего мужчину, медики констатировали его смерть. В 19:21 из воды вытащили тело второго утопленника - 49-летнего мужчины.

Фото: ГСЧС

Кроме того, сегодня, 24 января, в Александрии в Кировоградской области рыбак провалился под лед.

"Через 5 минут после поступления звонка подразделение 2-го ГПСО уже прибыло на место происшествия. На момент прибытия подразделения мужчина держался на поверхности воды примерно в 100 м от берега", – говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

Однако когда спасатели уже почти добрались до мужчины, хрупкий лед не выдержал его веса и он ушел под воду. Спасатели достали тело погибшего и доставили к берегу.

Обстоятельства гибели и паспортные данные человека выясняются.

Напомним, в декабре 2020 года в селе Хлипновка Звенигородского района Черкасской области на реке Гнилой Тикич утонули двое рыбаков.