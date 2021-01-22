Посольство Украины во Франции обратилось в прокуратуру из-за жестокого избиения украинца в Париже

Посольство Украины во Франции обратилось в местную прокуратуру из-за избиения украинского подростка в Париже.

Украинские консулы поддерживают связь с родственниками юноши и взаимодействуют с правоохранительными органами, сообщил посол Украины Вадим Омельченко.

Он обнародовал сообщение в Twitter с деталями инцидента. 15-летнего парня избила группа из 10 человек, после чего раненого оставили.

Фото: Вадим Омельченко Twitter

"Трагический случай в Париже с избиением неизвестными украинского подростка Юрия. Молимся за его выздоровление. Наши консулы в постоянном контакте с родными юноши и взаимодействуют с французскими правоохранительными органами для быстрого и объективного расследования. Держу вопрос на личном контроле", - отметил Омельченко.

Спикер МИД Олег Николенко в комментарии УНИАН отметил, что украинское посольство обратилось к французской прокуратуре.

Представители украинской общины во Франции сообщили, что на Юрия напали неподалеку Эйфелевой башни. Группа неизвестных атаковала компанию студентов колледжа с металлическими палками, битами и ножами. Все убежали, кроме Юрия. Парень находится в реанимации, у него множественные переломы и ранения от ножа.