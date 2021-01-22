В Запорожской области у двух девушек нашли наркотики на 7 млн гривен

Наркодилерам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Запорожской области у двух девушек нашли наркотики на 7 млн гривен

У двух жительниц Запорожской области в возрасте 16 и 18 лет правоохранители изъяли наркотиков и психотропных веществ на сумму более семи миллионов гривен.

Как сообщает областная полиция, распространением наркотиков занимались две подруги. Они получали запрещенный товар по почте, фасовали на съемной квартире и присылали клиентам в другие области.

"Дилеры работали на телеграм-канале, через который распространяли "Альфа PVP", каннабис и таблетки экстази. Наркотики и психотропы они получали по почте, расфасовывали их и отправляли клиентам. Для реализации товара, в целях конспирации, злоумышленницы использовали вымышленные анкетные данные", - говорится в сообщении.

Одну из злоумышленниц полицейские задержали, когда она получала очередную посылку с запрещенными веществами. У нее изъяли два пакета с "Альфа PVP" общим весом около килограмма.

Правоохранители провели обыск в квартире, которую девушки арендовали и приспособили под фасовочный цех. В результате изъято более тысячи слип-пакетов различных объемов с расфасованными наркотиками и психотропами весом более шести килограммов, таблетки экстази, а также мобильные телефоны, фасовочные материалы с логотипом "магазина" и электронные весы.

Сумма изъятого по ценам "черного" рынка составляет более семи миллионов гривен.

Фигуранток задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Девушкам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время правоохранители устанавливают каналы поступления наркотических средств и психотропных веществ, а также других лиц, причастных к указанной преступной деятельности.

Напомним, накануне полиция "накрыла" возле Киева большую нарколабораторию, где варили метадон. Стоимость изъятых наркотиков составляет более 10 миллионов гривен.

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