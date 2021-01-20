В киевской пятиэтажке во время сварочных работ произошел взрыв газа

В результате взрыва в квартире вылетели два стеклопакета, пострадавших нет.

В Днепровском районе Киева во время сварочных работ в пятиэтажке произошел взрыв газа.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"20 января в 11:04 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Курнатовского, 26 в Днепровском районе столицы, в 5-этажном жилом доме произошел взрыв. На место происшествия прибыли пожарные 13-й и 43-й Государственной пожарно-спасательной части", - говорится в сообщении.

Установлено, что в квартире на третьем этаже на кухне произошел взрыв газа без последующего горения. В результате вылетели два стеклопакета - в кухне и комнате.

По предварительным данным, двое мужчин проводили газосварочные работы на стояке, когда произошел взрыв. К счастью, никто не пострадал.

К ликвидации последствий происшествия подразделения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве не привлекались. Обстоятельства происшествия устанавливает следствие.

Напомним, 21 июня прошлого года в 10-этажном жилом доме на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 на Позняках произошел взрыв. В результате погибли пять человек. Предварительной причиной назвали взрыв газовоздушной смеси.

Взрывная волна разрушила пять этажей одного подъезда. Повреждено 40 квартир, где живет 125 человек. Секция взорвавшегося дома из 40 квартир восстановлению не подлежит.

Основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией, - это проверка соблюдения технологий поверки счетчиков сотрудниками компании "Киевгаз".