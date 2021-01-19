Полиция "накрыла" возле Киева большую нарколабораторию, где варили метадон

Стоимость изъятых наркотиков - более 10 миллионов гривен.

Фото: npu.gov.ua

Полиция Киева и Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции нашли большую нарколабораторию, где варили метадон. Ежемесячная выручка наркоторговцев, по данным следствия, составляла до 50 млн гривен.

На сайте полиции сообщается, что лабораторию оборудовали в загородном доме. Прекурсоры для метадона заказывали из-за рубежа и хранили в столичном гараже.

Производство наркотиков организовали двое мужчин в возрасте 31 и 28 лет. На них работали еще шесть человек, которые выполняли функции лаборантов, курьеров, помощников и тому подобное.

Наркотики продавали на всей территории Украины и за рубежом. У подозреваемых якобы была сеть проверенных клиентов, которым сбывали наркотики во время личных встреч.

В ходе операции полиция провела шесть обысков, найдя шесть килограмм метадона и более тонны прекурсоров. Их хватило бы на изготовление около 200 кг наркотиков. По ценам "черного" рынка сумма изъятого составляет более десяти миллионов гривен.

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

Задержали пока только двух человек.

Дело расследуется по ч. 2, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса - незаконное изготовление и сбыт наркотических средств.

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