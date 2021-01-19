Полиция "накрыла" возле Киева большую нарколабораторию, где варили метадон
Стоимость изъятых наркотиков - более 10 миллионов гривен.
Полиция Киева и Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции нашли большую нарколабораторию, где варили метадон. Ежемесячная выручка наркоторговцев, по данным следствия, составляла до 50 млн гривен.
На сайте полиции сообщается, что лабораторию оборудовали в загородном доме. Прекурсоры для метадона заказывали из-за рубежа и хранили в столичном гараже.
Производство наркотиков организовали двое мужчин в возрасте 31 и 28 лет. На них работали еще шесть человек, которые выполняли функции лаборантов, курьеров, помощников и тому подобное.
Наркотики продавали на всей территории Украины и за рубежом. У подозреваемых якобы была сеть проверенных клиентов, которым сбывали наркотики во время личных встреч.
В ходе операции полиция провела шесть обысков, найдя шесть килограмм метадона и более тонны прекурсоров. Их хватило бы на изготовление около 200 кг наркотиков. По ценам "черного" рынка сумма изъятого составляет более десяти миллионов гривен.
Задержали пока только двух человек.
Дело расследуется по ч. 2, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса - незаконное изготовление и сбыт наркотических средств.