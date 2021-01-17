В пункты обогрева за сутки обратилось 804 украинца

По состоянию на 17 января в Украине развернули 4 836 пунктов обогрева.

По состоянию на 17 января местные органы власти во взаимодействии с ГСЧС развернули в Украине 4 836 пунктов обогрева.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Из них 4 802 стационарных пункта местного самоуправления и 34 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств от ГСЧС.

В частности, в Тернополе спасатели развернули передвижной пункт обогрева в парке им. Шевченко.

На территории Кировоградской области подчиненными подразделениями Управления ГСЧС в области развернуто 2 мобильных пункта обогрева в специально отведенных местах г. Бобринец и пгт Онуфриевка.

Все пункты ГСЧС установлены с соблюдением всех требований санитарно-гигиенических норм и правил пожарной безопасности. Они обеспечены средствами обогрева на твердом топливе, медицинскими аптечками и огнетушителями. В пунктах обогрева организовано круглосуточное дежурство спасателей.

Передвижные пункты обогрева также базируются на Ровенщине, а именно в Сарнах, Дубно и в областном центре.

Также пункт обогрева развернут в городе Одесса, ул. Марсельская на углу ул. Жолио-Кюри.

на Николаевщине пункты обогрева на базе транспортных средств будут курсировать по определенным маршрутам на территории районов.

В Запорожской области установлен 1 мобильный пункт обогрева на базе 10-й Государственной пожарно-спасательной части в г. Мелитополе.

Станица Луганская
Станица Луганская

В то же время на территории Луганской области установлены 4 пункта обогрева на базе палаток в Рубежном, пгт Станица Луганская, пгт Меловом и в Лисичанске.

Еще один модуль, где граждане могут согреться, обустроен на КПВВ «Станица Луганская». В целом на протяжении суток 16 января в пункты обогрева обратилось 804 человека, из них 258 - в пункты ГСЧС. Напомним, сегодня синоптики прогнозируют в Украине холодную погоду с температурой ночью 17-22 ° мороза, местами до 25 ° мороза, днем 11-16 ° мороза.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Киевщине мужчина после ссоры с сожительницей убил случайного человекаНа Киевщине мужчина после ссоры с сожительницей убил случайного человека
Украинский пианист Алексей Ботвинов выпустит запись на лейбле Deutsche GrammophonУкраинский пианист Алексей Ботвинов выпустит запись на лейбле Deutsche Grammophon
На месте аварии на газопроводе под Лубнами создан оперативный штаб (обновлено)На месте аварии на газопроводе под Лубнами создан оперативный штаб (обновлено)
В США впервые за почти 70 лет на федеральном уровне казнили женщинуВ США впервые за почти 70 лет на федеральном уровне казнили женщину
В Роттердаме произошел мощный взрывВ Роттердаме произошел мощный взрыв
Блок рекламы


Похожие новости
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 5 990 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 777 человекЗа прошедшие сутки в Украине обнаружили 5 990 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 777 человек
В Украине развернули более 4 тысяч пунктов обогреваВ Украине развернули более 4 тысяч пунктов обогрева
В Киеве от ковида за сутки вылечилось более чем на тысячу человек больше, чем заболелоВ Киеве от ковида за сутки вылечилось более чем на тысячу человек больше, чем заболело
За сутки в Украине обнаружили 8 199 новых случаев ковида, госпитализированы 2 152 человекаЗа сутки в Украине обнаружили 8 199 новых случаев ковида, госпитализированы 2 152 человека
Из-за резкого похолодания в Украине разворачивают сеть пунктов обогреваИз-за резкого похолодания в Украине разворачивают сеть пунктов обогрева
За сутки в Украине обнаружили 6 409 новых случаев ковида и госпитализировали 2 564 человекаЗа сутки в Украине обнаружили 6 409 новых случаев ковида и госпитализировали 2 564 человека
Коронавирус в Украине: за сутки выздоровевших более чем на 10 тыс. человек больше, чем заболевшихКоронавирус в Украине: за сутки выздоровевших более чем на 10 тыс. человек больше, чем заболевших
Оля Полякова на Мальдивах посмеялась над украинцамиОля Полякова на Мальдивах посмеялась над украинцами
За сутки обнаружили 4 288 новых случаев ковида, 4 819 пациентов выздоровели, 68 - умерлиЗа сутки обнаружили 4 288 новых случаев ковида, 4 819 пациентов выздоровели, 68 - умерли
За сутки в Украине от коронавируса выздоровело на 281 человека больше, чем заболелоЗа сутки в Украине от коронавируса выздоровело на 281 человека больше, чем заболело
Последние новости
Подгружаем последние новости