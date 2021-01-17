В пункты обогрева за сутки обратилось 804 украинца

По состоянию на 17 января в Украине развернули 4 836 пунктов обогрева.

По состоянию на 17 января местные органы власти во взаимодействии с ГСЧС развернули в Украине 4 836 пунктов обогрева.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Из них 4 802 стационарных пункта местного самоуправления и 34 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств от ГСЧС.

В частности, в Тернополе спасатели развернули передвижной пункт обогрева в парке им. Шевченко.

На территории Кировоградской области подчиненными подразделениями Управления ГСЧС в области развернуто 2 мобильных пункта обогрева в специально отведенных местах г. Бобринец и пгт Онуфриевка.

Все пункты ГСЧС установлены с соблюдением всех требований санитарно-гигиенических норм и правил пожарной безопасности. Они обеспечены средствами обогрева на твердом топливе, медицинскими аптечками и огнетушителями. В пунктах обогрева организовано круглосуточное дежурство спасателей.

Передвижные пункты обогрева также базируются на Ровенщине, а именно в Сарнах, Дубно и в областном центре.

Также пункт обогрева развернут в городе Одесса, ул. Марсельская на углу ул. Жолио-Кюри.

на Николаевщине пункты обогрева на базе транспортных средств будут курсировать по определенным маршрутам на территории районов.

В Запорожской области установлен 1 мобильный пункт обогрева на базе 10-й Государственной пожарно-спасательной части в г. Мелитополе.

Станица Луганская

В то же время на территории Луганской области установлены 4 пункта обогрева на базе палаток в Рубежном, пгт Станица Луганская, пгт Меловом и в Лисичанске.

Еще один модуль, где граждане могут согреться, обустроен на КПВВ «Станица Луганская». В целом на протяжении суток 16 января в пункты обогрева обратилось 804 человека, из них 258 - в пункты ГСЧС. Напомним, сегодня синоптики прогнозируют в Украине холодную погоду с температурой ночью 17-22 ° мороза, местами до 25 ° мороза, днем 11-16 ° мороза.