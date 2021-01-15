В РоSSии от ковида умер основатель "Ералаша" Грачевский

Режиссер заболел в декабре, однако 10 января его состояние ухудшилось, и его перевели в реанимацию.

Художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский, который был госпитализирован в конце декабря с коронавирусом, скончался на 72-м году жизни.

Об этом сообщают росЗМИ со ссылкой на его жену Екатерину Белоцерковскую.

28 декабря режиссер сообщал о своей госпитализации. До этого он проходил лечение дома. 10 января его жена рассказала, что Грачевского перевели в реанимацию, однако врачам удалось стабилизировать его состояние.

14 января появилась информация о резком ухудшении состояния Грачевского. Врачи приняли решение о повторном введении режиссера в искусственную кому и подключили его к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Однако спасти его жизнь медикам не удалось, и вечером того же дня он умер.

Напомним, Грачевский был одним из подписантов заявления роSSийских деятелей культуры в поддержку действий Владимира Путина в Украине и Крыму.