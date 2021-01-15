В РоSSии от ковида умер основатель "Ералаша" Грачевский
Режиссер заболел в декабре, однако 10 января его состояние ухудшилось, и его перевели в реанимацию.
Художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский, который был госпитализирован в конце декабря с коронавирусом, скончался на 72-м году жизни.
Об этом сообщают росЗМИ со ссылкой на его жену Екатерину Белоцерковскую.
28 декабря режиссер сообщал о своей госпитализации. До этого он проходил лечение дома. 10 января его жена рассказала, что Грачевского перевели в реанимацию, однако врачам удалось стабилизировать его состояние.
14 января появилась информация о резком ухудшении состояния Грачевского. Врачи приняли решение о повторном введении режиссера в искусственную кому и подключили его к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Однако спасти его жизнь медикам не удалось, и вечером того же дня он умер.
Напомним, Грачевский был одним из подписантов заявления роSSийских деятелей культуры в поддержку действий Владимира Путина в Украине и Крыму.
В ноябре 2018 года ему отказали во въезде в Грузию, куда он направлялся на премьеру фильма "Свидание с Россией" в Тбилиси. Причиной высылки стало то, что Грачевский посещал Абхазию и попал туда через границу с РФ. Как известно, гражданам РФ запрещен въезд в Грузию, если в их заграничных паспортах есть отметки о посещении Абхазии или Южной Осетии.