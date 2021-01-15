В РоSSии от ковида умер основатель "Ералаша" Грачевский

Режиссер заболел в декабре, однако 10 января его состояние ухудшилось, и его перевели в реанимацию.

В РоSSии от ковида умер основатель
Борис Грачевський
Фото: eralash.ru

Художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский, который был госпитализирован в конце декабря с коронавирусом, скончался на 72-м году жизни.

Об этом сообщают росЗМИ со ссылкой на его жену Екатерину Белоцерковскую.

28 декабря режиссер сообщал о своей госпитализации. До этого он проходил лечение дома. 10 января его жена рассказала, что Грачевского перевели в реанимацию, однако врачам удалось стабилизировать его состояние.

14 января появилась информация о резком ухудшении состояния Грачевского. Врачи приняли решение о повторном введении режиссера в искусственную кому и подключили его к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Однако спасти его жизнь медикам не удалось, и вечером того же дня он умер.

Напомним, Грачевский был одним из подписантов заявления роSSийских деятелей культуры в поддержку действий Владимира Путина в Украине и Крыму.

В ноябре 2018 года ему отказали во въезде в Грузию, куда он направлялся на премьеру фильма "Свидание с Россией" в Тбилиси. Причиной высылки стало то, что Грачевский посещал Абхазию и попал туда через границу с РФ. Как известно, гражданам РФ запрещен въезд в Грузию, если в их заграничных паспортах есть отметки о посещении Абхазии или Южной Осетии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Киевщине спасатели достали из водоема тело женщиныНа Киевщине спасатели достали из водоема тело женщины
На Киевщине мужчина после ссоры с сожительницей убил случайного человекаНа Киевщине мужчина после ссоры с сожительницей убил случайного человека
Украинский пианист Алексей Ботвинов выпустит запись на лейбле Deutsche GrammophonУкраинский пианист Алексей Ботвинов выпустит запись на лейбле Deutsche Grammophon
На берегу реки близ Рима обнаружили тело 58-летней украинкиНа берегу реки близ Рима обнаружили тело 58-летней украинки
На месте аварии на газопроводе под Лубнами создан оперативный штаб (обновлено)На месте аварии на газопроводе под Лубнами создан оперативный штаб (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки в Украине обнаружили 6 409 новых случаев ковида и госпитализировали 2 564 человекаЗа сутки в Украине обнаружили 6 409 новых случаев ковида и госпитализировали 2 564 человека
Первый случай ковида зарегистрировали в МикронезииПервый случай ковида зарегистрировали в Микронезии
За сутки обнаружили 4 288 новых случаев ковида, 4 819 пациентов выздоровели, 68 - умерлиЗа сутки обнаружили 4 288 новых случаев ковида, 4 819 пациентов выздоровели, 68 - умерли
От коронавируса умерло еще 10 киевлянОт коронавируса умерло еще 10 киевлян
Вследствие коронавируса умерли еще 15 киевлянВследствие коронавируса умерли еще 15 киевлян
В Киеве после ковида за сутки выписаны на 280 человек меньше, чем заболелиВ Киеве после ковида за сутки выписаны на 280 человек меньше, чем заболели
В Украине за сутки от ковида выздоровели на более чем 7,5 тыс. человек больше, чем заболелиВ Украине за сутки от ковида выздоровели на более чем 7,5 тыс. человек больше, чем заболели
Люди с длительным течением ковида могут терять работоспособность на 6 месяцевЛюди с длительным течением ковида могут терять работоспособность на 6 месяцев
За сутки в Украине обнаружили 5 334 новых случая ковида, 13 850 человек выздоровелиЗа сутки в Украине обнаружили 5 334 новых случая ковида, 13 850 человек выздоровели
Умерла актриса, сыгравшая девушку Джеймса БондаУмерла актриса, сыгравшая девушку Джеймса Бонда
Последние новости
Подгружаем последние новости