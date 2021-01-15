В Киеве во время локдауна животных из приюта будут бесплатно привозить домой новым хозяевам

Пока котов и собак транспортируют только в пределах столицы.

В Киеве во время локдауна животных из приюта будут бесплатно привозить домой новым хозяевам
Фото: Дарья Чабанова

На время карантина КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" будет бесплатно доставлять котов и собак новым хозяевам.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

"Мы пошли навстречу киевлянам, которые решили взять животное из приюта, но не хотят подвергаться опасности во время пандемии. Карантинные ограничения не должны мешать творить добро и помогать животным. В прошлом году, несмотря на пандемию, киевляне приютили более 750 бездомных животных из коммунальных приютов", - сообщила и.о. директора коммунального предприятия Наталья Мазур.

Для того, чтобы воспользоваться услугой транспортировки животного домой, необходимо выбрать понравившееся животное на сайте и позвонить по телефону: 098-828-14-14 или написать на страницу Facebook. Достаточно указать имя животного и договориться об удобном времени трансфера.

Отмечается, что животных в новые дома будет доставлять служба "Зоодопомога", с соблюдением всех карантинных правил.

Бесплатной услугой такси для брошенных животных от ветклиники можно воспользоваться до конца зимнего локдауна - 24 января. Пока котов и собак транспортируют только в пределах столицы.

Напомним, в октябре прошлого года в Киеве заработал автомат для обмена пластиковых бутылок на корм для бездомных животных.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Киевщине спасатели достали из водоема тело женщиныНа Киевщине спасатели достали из водоема тело женщины
На Киевщине мужчина после ссоры с сожительницей убил случайного человекаНа Киевщине мужчина после ссоры с сожительницей убил случайного человека
Украинский пианист Алексей Ботвинов выпустит запись на лейбле Deutsche GrammophonУкраинский пианист Алексей Ботвинов выпустит запись на лейбле Deutsche Grammophon
На берегу реки близ Рима обнаружили тело 58-летней украинкиНа берегу реки близ Рима обнаружили тело 58-летней украинки
На месте аварии на газопроводе под Лубнами создан оперативный штаб (обновлено)На месте аварии на газопроводе под Лубнами создан оперативный штаб (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве обнаружили почти 800 новых больных ковидом, почти 700 человек выздоровелиВ Киеве обнаружили почти 800 новых больных ковидом, почти 700 человек выздоровели
В Киеве во время прокладки электрокабеля рабочего засыпало землейВ Киеве во время прокладки электрокабеля рабочего засыпало землей
В Киеве коронавирусом заболели еще 898 человекВ Киеве коронавирусом заболели еще 898 человек
Тина Кароль во время карантина запустила собственный бизнесТина Кароль во время карантина запустила собственный бизнес
В Тернополе с 11 января школьники будут все-таки учиться дистанционноВ Тернополе с 11 января школьники будут все-таки учиться дистанционно
В Киеве зафиксированы 438 новых случаев коронавирусаВ Киеве зафиксированы 438 новых случаев коронавируса
Локдаун в Киеве - как будет функционировать город в период полного карантина?Локдаун в Киеве - как будет функционировать город в период полного карантина?
В Киеве после ковида за сутки выписаны на 280 человек меньше, чем заболелиВ Киеве после ковида за сутки выписаны на 280 человек меньше, чем заболели
Катя Осадчая провела время с мужем на каткеКатя Осадчая провела время с мужем на катке
За сутки в Киеве ковидом заболели 504 человека, 120 - выздоровелиЗа сутки в Киеве ковидом заболели 504 человека, 120 - выздоровели
Последние новости
Подгружаем последние новости