В Киеве во время локдауна животных из приюта будут бесплатно привозить домой новым хозяевам

Пока котов и собак транспортируют только в пределах столицы.

На время карантина КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" будет бесплатно доставлять котов и собак новым хозяевам.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

"Мы пошли навстречу киевлянам, которые решили взять животное из приюта, но не хотят подвергаться опасности во время пандемии. Карантинные ограничения не должны мешать творить добро и помогать животным. В прошлом году, несмотря на пандемию, киевляне приютили более 750 бездомных животных из коммунальных приютов", - сообщила и.о. директора коммунального предприятия Наталья Мазур.

Для того, чтобы воспользоваться услугой транспортировки животного домой, необходимо выбрать понравившееся животное на сайте и позвонить по телефону: 098-828-14-14 или написать на страницу Facebook. Достаточно указать имя животного и договориться об удобном времени трансфера.

Отмечается, что животных в новые дома будет доставлять служба "Зоодопомога", с соблюдением всех карантинных правил.

Бесплатной услугой такси для брошенных животных от ветклиники можно воспользоваться до конца зимнего локдауна - 24 января. Пока котов и собак транспортируют только в пределах столицы.