За сутки от коронавируса выздоровели на 3 115 украинцев больше, чем заболели
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области.
За прошедшие сутки, 8 января, в Украине зафиксировано 4 846 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 168 детей и 176 медработников.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Госпитализированы - 2 411 человек, летальных исходов - 80, выздоровели 7 961 человек.
За сутки проведено 26 494 тестирования, в частности, методом ПЦР - 18 635, методом ИФА - 7 859.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев - 344 случая;
- Винницкая область - 61 случай;
- Волынская область - 108 случаев;
- Днепропетровская область - 471 случай;
- Донецкая область - 189 случаев;
- Житомирская область - 179 случаев;
- Закарпатская область - 55 случаев;
- Запорожская область - 456 случаев;
- Ивано-Франковская область - 133 случая;
- Киевская область - 375 случаев;
- Кировоградская область - 40 случаев;
- Луганская область - 149 случаев;
- Львовская область - 262 случая;
- Николаевская область - 416 случаев;
- Одесская область - 299 случаев;
- Полтавская область - 160 случаев;
- Ровенская область - 80 случаев;
- Сумская область - 160 случаев;
- Тернопольская область - 70 случаев;
- Харьковская область - 223 случая;
- Херсонская область - 44 случая;
- Хмельницкая область - 47 случаев;
- Черкасская область - 353 случая;
- Черновицкая область - 147 случаев;
- Черниговская область - 25 случаев.
За все время пандемии в Украине заболели 1 110 015 человек, выписаны 786 306 человек, летальных случаев - 19 668 и проведено 5 752 190 ПЦР-тестирований.
Напомним, 7 января в Украине было зафиксировано 5 676 новых случаев коронавирусной болезни, умерли 83 человека.