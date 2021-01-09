За сутки от коронавируса выздоровели на 3 115 украинцев больше, чем заболели

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области.

За прошедшие сутки, 8 января, в Украине зафиксировано 4 846 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 168 детей и 176 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Госпитализированы - 2 411 человек, летальных исходов - 80, выздоровели 7 961 человек.

За сутки проведено 26 494 тестирования, в частности, методом ПЦР - 18 635, методом ИФА - 7 859.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев - 344 случая;
  • Винницкая область - 61 случай;
  • Волынская область - 108 случаев;
  • Днепропетровская область - 471 случай;
  • Донецкая область - 189 случаев;
  • Житомирская область - 179 случаев;
  • Закарпатская область - 55 случаев;
  • Запорожская область - 456 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 133 случая;
  • Киевская область - 375 случаев;
  • Кировоградская область - 40 случаев;
  • Луганская область - 149 случаев;
  • Львовская область - 262 случая;
  • Николаевская область - 416 случаев;
  • Одесская область - 299 случаев;
  • Полтавская область - 160 случаев;
  • Ровенская область - 80 случаев;
  • Сумская область - 160 случаев;
  • Тернопольская область - 70 случаев;
  • Харьковская область - 223 случая;
  • Херсонская область - 44 случая;
  • Хмельницкая область - 47 случаев;
  • Черкасская область - 353 случая;
  • Черновицкая область - 147 случаев;
  • Черниговская область - 25 случаев.

За все время пандемии в Украине заболели 1 110 015 человек, выписаны 786 306 человек, летальных случаев - 19 668 и проведено 5 752 190 ПЦР-тестирований.

Напомним, 7 января в Украине было зафиксировано 5 676 новых случаев коронавирусной болезни, умерли 83 человека.

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