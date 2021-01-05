Во Львове изъяли тонну героина на 2,3 млрд гривень

Граждане Турции намеревались переправить наркотики в ЕС как дипломатический груз.

Во Львове правоохранители изъяли свыше тонны героина, который граждане Турции намеревались переправить в ЕС .

Фото: Государственная таможенная служба

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

"В ходе совместной операции, благодаря усилиям сотрудников Одесской таможни и Львовской таможни Гостаможслужбы, сотрудников Службы безопасности Украины, под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры выявлены 1,035 тонны героина, который граждане Турции пытались переправить в Евросоюз ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане Турции перевозили наркотическое вещество на судне, которое прибыло в декабре прошлого года в Одесский морской торговый порт.

Для проведения мероприятий по выявлению и ликвидации канала контрабанды наркотиков на территорию Украины было принято решение провести т.н. контролируемую поставку.

"30 декабря два контейнера с задекларированным грузом риса, которые перемещались на судне, были беспрепятственно направлены к месту оформления контейнеров. Далее этот "товар" организаторы перевозили автотранспортом на Западную Украину (Львов), где трое граждан Турции и вышеуказанные контейнеры и были задержаны" - информируют в ГТС.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Во время следственных действий правоохранители обнаружили подготовленные к транспортировке 1,035 тонны героина, стоимость которого по ценам черного рынка составляет 2,3 млрд гривень.

Пресс-служба Офиса генерального прокурора сообщает о задержании четырех граждан Турции.

"По данным следствия, наркотическое средство контрабандой было ввезено в Украину из Пакистана в декабре прошлого года из Морской торговый порт «Южный» (г. Одесса). Далее «товар» под видом пищевой продукции транспортировали на Западную Украину, чтобы переправить в страны Европейского Союза как дипломатический груз", - отмечают в ОГП.