Двое шахтеров на Луганщине попали под завал

Спасательно-поисковые работы продолжаются.

Двое шахтеров на Луганщине попали под завал
Фото: Владислав Мусиенко

Двое горняков шахты "Золотое" Государственного предприятия "Первомайскуголь" попали под завал.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на отдел коммуникации полиции Луганской области.

"В Попаснянский отдел полиции поступило сообщение диспетчера шахты "Золотое" ГП "Первомайскуголь" о том, что 27.12.2020 в 23-40 произошел завал в 4 южном вентиляционном ходке горизонта 600-684 м (участок № 4). Под завалом находятся два работника, с одним из которых есть связь", - говорится в сообщении.

По словам лидера независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаила Волынца, бойцам горноспасательной службы удалось оперативно высвободить горняка - Александра Васильчука.

"Двое работников шахты были застигнуты обвалом на месте. Бойцам горноспасательной службы удалось оперативно высвободить горняка - Александра Васильчука. От госпитализации он отказался. Продолжаются спасательно-поисковые работы. Бойцы горноспасательной службы принимают все меры, чтобы спасти жизнь второму горняку", - написал Волынец.

Напомним, в конце июня в Луганской области из-за обвала погиб шахтер. Еще один человек был госпитализирован с переломами.

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