Умер барабанщик шведской группы Roxette Пелль Алсинг

Причина смерти 60-летнего музыканта не известна.

Умер барабанщик шведской группы Roxette Пелль Алсинг
Пелль Алсінг
Фото: instagram.com/realroxette

Умер барабанщик шведской группы Roxette Пелль Алсинг.

О смерти Алсинга коллектив сообщил в официальном Instagram-аккаунте.

Причина смерти 60-летнего музыканта не известна.

"С грустью вынуждены сообщить вам, что наш любимый Пелль Алсинг умер. Пелль был не только удивительным и изобретательным барабанщиком, который помогал нам создавать звук Roxette с первого дня, но и лучшим другом, которого вы только можете себе представить, добрым и щедрым человеком, с большим сердцем ... Он всегда был веселее всех, с широкой улыбкой на лице, тем, кто больше всех поддерживал вас, когда вы сомневались", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2019 года умерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон.

Мари Фредрикссон и Пер Гессле создали Roxette в середине 1980-х годов. Алсинг присоединился к ним для записи первых пяти альбомов, сыграв в некоторых из наиболее популярных хитов группы, таких как Listen to Your Heart, It Must Have Been Love и The Look.

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