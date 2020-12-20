Двое украинцев и белорус собирали рога диких животных в Чернобыльской зоне

Пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками Нацполиции обнаружили в Чернобыльской зоне отчуждения трех человек, которые собирали рога диких животных на радиационно загрязненной территории.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Правонарушителями оказались двое украинцев и один белорус. На момент задержания они успели собрать более 30 роговых образований копытных животных. Все они - жители Киевщины, а иностранец имеет право постоянно проживать на территории Украины.

В отношении задержанных правоохранители составили протоколы по ст. 46-1 КУоАП (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению), решение по которым будет принимать суд. Вместе с тем пограничники направили в компетентные органы сообщения об обнаружении признаков уголовного нарушения по ст.267-1 УК (нарушение требований режима радиационной безопасности).

Рога оленей, козлов и лосей общим весом более 50 кг изъяты.

Фото: dpsu.gov.ua

Один из правонарушителей уже не впервые попадает в поле зрения правоохранителей. В мае его вместе с двумя другими искателями приключений задерживали в Чернобыльской зоне. Тогда нарушители успели собрать более 150 кг роговых образований диких животных.

Напомним, ранее в Чернобыльской зоне задержали женщину, которая собирала чернику на продажу.