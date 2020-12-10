В Одессе мужчина угрожал взорвать гранату в McDonalds

Выяснилось, что гранаты у мужчины не было.

В Одессе полиция задержала мужчину, который зашел в McDonalds на Дерибасовской и угрожал посетителям и персоналу, что подорвет гранату.

Как сообщает "Думская", на вызов прибыло большое количество полицейских, пожарные команды и взрывотехники, которые оцепили место инцидента.

Впоследствии выяснилось, что гранаты у мужчины не было.

В областной полиции сообщили, что мужчина в McDonalds держал руку под курткой и заявил, что у него граната. Он якобы собирался взорвать ее и требовал вызвать полицию. В связи с инцидентом ввели специальную полицейскую операцию "Гром".

"После нескольких переговоров с мужчиной он был задержан. Предоставленная информация о взрывном устройстве была ошибочной. По словам мужчины, к неправомерным действиям его подтолкнула сложная жизнь", - говорится в сообщении.

Возбуждено дело за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Нарушителю грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Ранее сообщали, что в Одесской области 17-летнему парню взрывом гранаты оторвало руку. Юноша нашел боеприпас в машине местного фермера.

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