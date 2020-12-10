Премию за худшее описание секса в литературе в 2020 году не будет вручать, потому что "и так слишком плохого"

Британский журнал Literary Review вручает эту премию с 1993 года.

Премию за худшее описание секса в литературе в 2020 году не будет вручать, потому что "и так слишком плохого"
Фото: starylev.com.ua

Британский литературный журнал Literary Review не будет в этом году вручать премию Bad Sex in Fiction Awards за худшее описание секса в литературе.

Об этом сообщает The Independent.

Жюри заявило, что в этом году уже и так произошло "слишком много плохого".

Премию Bad Sex in Fiction Awards впервые вручили в 1993 году, чтобы отметить плохие описания секса в художественных произведениях.

За все время существования премии много известных авторов оказались среди номинантов: например, писатель Стивен Кинг, Ник Кейв и бывший премьер Великобритании Тони Блэр, который претендовал на награду за описание секса с женой в своих мемуарах.

Напомним, лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2020 году стала американская поэтесса Луиза Глюк. Премию вручили за "ее безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным".

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