Журнал Time назвал 2020-й самым худшим годом в современной истории

Среди худших событий, по версии издания: коронавирус, пожары в Австралии, антирасистские протесты в США.

Журнал Time назвал 2020-й самым худшим годом в современной истории
Фото: Time

Журнал Time в США назвал 2020-й год самым худшим в современной истории.

Об этом сообщили на сайте издания.

"В истории США были и худшие годы, и, конечно, худшие годы в мировой истории, но большинство из нас, живущих сегодня, не видело ничего подобного этому", - пишет издание.

В Time отметили, что среди событий, которые произошли в этом году, не только пандемия коронавируса, которая стала причиной множества смертей, экономического и гуманитарного кризиса в мире. Кроме этого, в 2020 году в Австралии прошли ужасные пожары, а в США - волна насилия и антирасистских протестов.

"Вам нужно было бы быть старше 100 лет, чтобы вспомнить разрушения Первой мировой войны и пандемии гриппа 1918 года, старше 90, чтобы почувствовать экономический недостаток, вызванный Великой депрессией, а в ваши 80 - сохранить любую память о Второй мировой войне и ее ужасах ", - пишет Time.

Остальные жители планеты не переживали этих исторических событий.

В издании отметили, что коронавирус унес жизни более миллиона людей во всем мире.

"Если бы 2020-й был антиутопией, вы бы, вероятно, выключили его через 20 минут. Этот год не был таким же захватывающим, как вымышленный апокалипсис. Нашей наиболее изнурительной угрозой этого года стало чувство беспомощности", - отметили Time.

Напомним, по состоянию на 5 декабря в мире зарегистрировано 66 364 047 случаев заболевания коронавирусом. Пятерка мировых лидеров по количеству заражений: США (14,8 млн), Индия (9,6 млн), Бразилия (6,5 млн), РоSSия (2,4 млн) и Франция (2,3 млн). Украина - далее на 17-м месте в мире и на 8-м - в Европе с 801 716 больными.

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