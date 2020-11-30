В Индонезии из-за вулкана Левотоло эвакуировали около трех тысяч человек

Уже дважды за три дня вулкан выпустил огромный столб пепла. На этот раз его ширина достигла 4000 метров.

В Индонезии из-за вулкана Левотоло эвакуировали около трех тысяч человек
Фото: УНІАН

В Индонезии из-за активизации вулкана Левотоло власти эвакуировали около трех тысяч человек.

Об этом сообщает dpa international.

Уже дважды за три дня вулкан выпустил огромный столб пепла. На этот раз его ширина достигла 4000 метров.

Уровень опасности подняли до оранжевого.

Власти эвакуировали 2782 человека, проживающих вблизи вулкана.

Данных о пострадавших пока нет.

Напомним, в августе в Индонезии вулкан Синабунг, находящийся на острове Суматра, выбросил в небо гигантское облако пепла. Синабунг проснулся через год после предыдущего извержения. Людям посоветовали держаться от вулкана по меньшей мере за три километра и носить маски, чтобы минимизировать последствия оседания вулканического пепла.

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